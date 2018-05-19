陸新一代百億億次超級計算機「天河三號」原型機首次亮相

大陸首次公開自主研製的百億億次級(E級)超級計算機「天河三號」原型機。（圖/新華社 107年5月17日）

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中時電子報

據新華社１７日報導，現正舉行的第二屆世界智能大會上，國家超級計算天津中心對外展示了中國大陸新一代「百億億次」超級計算機「天河三號」原型機，這是原型機首次正式對外亮相。「天河三號」原型機將於今年６月部署，年底正式投入使用。

我國新一代百億億次超級計算機“天河三號”原型機首次亮相

新華社指出，「天河三號」型機由三組機櫃組成，每組機櫃高２公尺左右，外殼為黑色，機身上嵌有藍綠兩條醒目的色條，在色條中間，「天河」兩個字異常醒目。

天津超算中心應用研發部副部長夏梓峻介紹：「天河三號」原型機採用全自主創新，自主「飛騰」ＣＰＵ，自主天河高速網路通信，自主「麒麟」操作係統，其綜合運算能力與「天河一號」相當。

大陸首次公開自主研製的百億億次級(E級)超級計算機「天河三號」原型機。（圖/新華社 107年5月17日）

夏梓峻表示，「天河三號」原型機將在今年６月部署在天津超算中心，年底將正式上線投入使用。「原型機的功能是為了驗證『天河三號’的技術路線』」。

２０１０年，中國大陸首臺千萬億次超級計算機「天河一號」設置在國家超級計算天津中心，面向國內外提供超級計算服務。

大陸首次公開自主研製的百億億次級(E級)超級計算機「天河三號」原型機。（圖/新華社 107年5月17日）

「天河一號」的運算能力已經飽和，而「天河三號」的運算能力是「天河一號」的２００倍，存儲規模是「天河一號」的１００倍。就目前的進展情況來看，「天河三號」有望在２０２０年研製成功。天津超算中心有關負責人説。

這位負責人表示，未來，超算中心將依靠「天河一號」和研製中的「天河三號」百億億次超級平臺，打造超級計算、雲端計算、大數據、人工智慧和物聯網五大融合平臺，為中過大陸科技創新服務，為新興産業發展服務。

據了解，百億億次超級計算機也稱「Ｅ級超算」，被全世界公認為「超級計算機界的下一頂皇冠」，它將在解決人類共同面臨的能源危機、污染和氣候變化等重大問題上發揮巨大作用。

(中時電子報)

文章來源：我國新一代百億億次超級計算機“天河三號”原型機首次亮相

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