苗栗肝炎肝癌免費篩檢 千人響應不當「肝苦人」

副縣長鄧桂菊與藝人郭亞棠，鼓勵民眾接受抽血篩檢肝疾病。（陳慶居攝）

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副縣長鄧桂菊現場挽袖響應檢驗活動。（陳慶居攝）
地方各界也一起為篩檢活動宣導，鼓勵民眾受檢。（陳慶居攝）
郭亞棠（右）以自身見聞，為肝炎及肝癌篩檢代言。（陳慶居攝）

苗栗縣衛生局與財團法人肝病防治學術基金會，19日在竹南中興商工舉辦免費肝炎及肝癌免費檢驗活動，會場湧入上千民眾響應。藝人郭亞棠也以本身見聞，呼籲大家重視沉默的肝病，及早發現才能及早治療；副縣長鄧桂菊更直接挽袖抽血篩檢。

這場「健康幸福人生、從肝炎篩檢開始」免費檢驗活動，一早就湧入許多民眾填寫表格接受抽血篩檢。衛生局長張蕊仙、基金會總監黃婉瓊、竹南鎮長康世明、頭份市長徐定禎及民代，也攜手加入宣導行列。

藝人郭亞棠表示，她19歲時有個才40多歲的叔叔，因為罹患肝癌病逝，事實上她2、3周前才和他一起去釣魚，健康狀況毫無異樣，沒想到一病不起。她說，肝病幾乎沒有徵兆，一旦發現可能都已經非常嚴重，因此忽略不得，應定期篩檢才能早期發現、早期治療，「要小心肝、免得變大麻煩」。

副縣長鄧桂菊以行動響應之外，也呼籲縣民利用免費篩檢為自己健康把關，別讓肝病讓自己的人生變黑白的，21至23日在頭屋衛生所、22至24在造橋衛生所還有2場，大家多利用。

黃婉瓊說，基金會巡迴全省各地已為60萬人完成篩檢，而後續的轉診和醫療等程序，也是一條龍服務，流程簡便，希望盡快達成消滅C肝的目標。

(中時 )

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