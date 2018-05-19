鬱卒熟女深夜警所前鬧割腕 機智警唱周杰倫歌安撫

黃婦（著紅上衣者）日前心情不佳在派出所附近割腕，被員警發現，積極勸導。（馮惠宜翻攝）

友善列印
中時
經員警勸導後，黃婦也逐漸卸下心防，願意到醫院就醫。（馮惠宜翻攝）

台中一名年近50歲黃姓婦人日前因與兒女吵架心情鬱悶，竟然深夜跑到警局附近割腕還把傷口「秀」給警察看；員警見狀大為吃驚，為了阻止該女子繼續自殘，員警發揮耐心與其談心、甚至大費周章幫忙點菸、買酒，又聽見女子掛著耳機正在播放周杰倫的歌，於是隨著旋律哼唱兩句，終於卸下黃婦心防，成功奪下她手中的美工刀，避免發生遺憾的事。

黃婦在母親節前夕深夜12時到台中市警察局第二分局永興派出所附近持美工刀割腕，適值永興派出所執行巡邏勤務的員警王建忠結束勤務返回派出所撞見她手腕鮮血直流，立即趨前關切，黃婦見有人關心，還刻意秀出傷口，王員見狀，立刻偕同所內員警將黃女帶回派出所了解狀況。

黃婦渾身酒氣，一手緊握著美工刀大聲咆哮，一會兒哭訴兒女不愛她，自己還患有憂鬱症、躁鬱症等等，下一秒卻嚷著要抽菸，員警見她手受傷還主動幫她點菸，還要求去對面超商指定要購買某牌酒精飲料，王員為安撫其情緒照單全收，女警則是用溫情攻勢不斷陪她聊天。

待女子逐漸卸下心防後，警員見機不可失，奮不顧身成功奪刀，女子又開始大聲嚷嚷，見救護車來到也不願就醫，指著王員大吼：「這個大摳仔騙我！（台語)」體型相當有「份量」的王員幽默回應：「我是裡底尚瘦欸，你叫我大摳仔？(台語)」頓時讓黃女忘了要割腕這件事！」

最後，在員警不斷安撫下，該女子由女警陪同就醫，警方也順利聯絡黃女的兒子前來醫院探望，並依規定通報相關單位進行後續關心輔導。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時 )

紙膠帶包毒品 遭眼尖警視破被逮 創紀錄! 中山分局包庇色情酒店 1…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。