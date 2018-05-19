鬱卒熟女深夜警所前鬧割腕 機智警唱周杰倫歌安撫

2018年05月19日 12:09 中時 馮惠宜

經員警勸導後，黃婦也逐漸卸下心防，願意到醫院就醫。（馮惠宜翻攝）

台中一名年近50歲黃姓婦人日前因與兒女吵架心情鬱悶，竟然深夜跑到警局附近割腕還把傷口「秀」給警察看；員警見狀大為吃驚，為了阻止該女子繼續自殘，員警發揮耐心與其談心、甚至大費周章幫忙點菸、買酒，又聽見女子掛著耳機正在播放周杰倫的歌，於是隨著旋律哼唱兩句，終於卸下黃婦心防，成功奪下她手中的美工刀，避免發生遺憾的事。

黃婦在母親節前夕深夜12時到台中市警察局第二分局永興派出所附近持美工刀割腕，適值永興派出所執行巡邏勤務的員警王建忠結束勤務返回派出所撞見她手腕鮮血直流，立即趨前關切，黃婦見有人關心，還刻意秀出傷口，王員見狀，立刻偕同所內員警將黃女帶回派出所了解狀況。

黃婦渾身酒氣，一手緊握著美工刀大聲咆哮，一會兒哭訴兒女不愛她，自己還患有憂鬱症、躁鬱症等等，下一秒卻嚷著要抽菸，員警見她手受傷還主動幫她點菸，還要求去對面超商指定要購買某牌酒精飲料，王員為安撫其情緒照單全收，女警則是用溫情攻勢不斷陪她聊天。

待女子逐漸卸下心防後，警員見機不可失，奮不顧身成功奪刀，女子又開始大聲嚷嚷，見救護車來到也不願就醫，指著王員大吼：「這個大摳仔騙我！（台語)」體型相當有「份量」的王員幽默回應：「我是裡底尚瘦欸，你叫我大摳仔？(台語)」頓時讓黃女忘了要割腕這件事！」

最後，在員警不斷安撫下，該女子由女警陪同就醫，警方也順利聯絡黃女的兒子前來醫院探望，並依規定通報相關單位進行後續關心輔導。

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