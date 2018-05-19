《翻爆旺寵物》超療癒der 萌寵溫馨日常又來啦！

2018年05月19日 11:42 中時電子報 綜合報導

◎超級歌手!鸚鵡啾咪好會唱

「你是我的小呀小蘋果～」非洲灰鸚鵡「啾咪」的拿首曲子，只要主人魏秀婷只要經過籠子旁，啾咪都會哼起歌曲，要媽咪一起合唱，魏秀婷說，啾咪就像歌手轉世，非常愛唱歌，甚至吵到家人都抗議。

◎溫馨!斑鳩窗外產卵 警細心照料

海山警分局偵查隊代理小隊長朱邠晟上個月中無意發現，在他座位後窗外的冷氣機架上有斑鳩築巢產卵，出於善意，他每天備好飲水和飼料，還搭起屋頂防雨；約2周後，2隻小斑鳩破殼而出，朱小隊長內心頗為喜悅及感動，近日見幼雛羽翼漸豐，雖知離期不遠，但仍感謝牠們這段時間的陪伴。

◎賤狗愛警察 把派出所當家

6歲的「大牛」是牛頭梗犬，全白身軀配上左眼圍繞黑毛，與日本知名動漫《家有賤狗》神似，3年前貪玩「走失」自己跑進桃園警分局「求助」，員警透過牠項圈吊牌的手機號碼找到主人，之後大牛開始三不五時「偷跑」進警局蹓躂，讓員警笑稱：「賤狗都喜歡自己神出鬼沒嗎？」

◎不甘寂寞 萌兔可可愛討拍

毛茸茸的可愛兔子撒嬌時的萌態，看了心都快融化了！因為剛好生肖屬兔、從小又特別喜愛兔子，看到牠們睜著無辜大眼的模樣就覺得超不捨，在醫院工作的林佳靜2年多前飼養兔子「可可」，她說，養寵物要有愛心、耐心陪伴很重要，牠們就像是家人般。

◎柴柴一對寶 咖啡店鎮店寶

「這2隻狗狗陪伴我們，也讓我們交了很多朋友！」158咖啡位於台南市佳里區鎮山街的小巷弄內，專賣咖啡、高山茶等品項，店長黃小琥說，因為全家人都喜歡狗狗，上一隻馬爾濟斯去世後，剛好友人上門喝咖啡，聊到家中柴犬剛生了小baby，就送了2隻給店家。

◎鄰咖啡 繪本童話風好夢幻

一對從事金融業的7年級小倆口飼養柯基犬Molly，有感於高雄能帶寵物進入的餐廳不多，先生陳冠州辭去銀行工作，去年6月開設親子暨寵物友善餐廳「鄰咖啡」，營造動物繪本溫馨故事氛圍的早午餐環境，分享生活點滴。

(中時電子報)