MLB》追求整年穩定 賈吉想跟史坦頓取經

2018年05月19日 12:00 中時電子報 蔡銘仁

洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)本季表現持續火燙，近10戰36打數12安，其中包括4轟，身手不俗，不過，《紐約郵報》記者馬丁(Dan Martin)向賈吉提到這件事時，賈吉的態度沒有因此自滿，賈吉說，「大家談論我打得多好，但我在意的，是該如何維持穩定。」

本季至今，賈吉出賽41場，打擊率3成07、11轟、35打點，數據為洋基先發九人中最佳；近10場比賽，他36打數12安，包括4轟、3支二壘打。不過，或許是有前車之鑑，賈吉當下唯一在意的，是想把好手感延續下去，「我不覺得我能整年維持穩定。」

回顧去年，賈吉也是上半季打得嚇嚇叫，還在明星賽拿到全壘打王，但到下半季，狀況急轉直下，一度連33場被三振，尷尬寫下聯盟紀錄。賈吉力求進步，想仿效的對象，是去年不斷被拿來相比、今年轉到洋基的史坦頓(Giancarlo Stanton)，他期望成為更懂用腦打球的打者。

「他帶來自身8年間累積起的知識，很有幫助。」即便史坦頓身手還沒回復，賈吉認為，當投手用類似的方式對付他們，史坦頓比他見識過更多的投手，是很好的學習對象。對賈吉而言，無論做什麼樣的調整，掌握住失投且能攻擊的球路，依舊是最重要的事。

賈吉身手不凡，但其實他本季三振數還是不少，150個打數吞下56K，比打數少他7次的史坦頓，還多領到1張老K，三振有變少，不過仍有成長空間。洋基今天與皇家交手，以2比5輸球，賈吉4打數盡墨，打擊率跌破3成，來到2成99。

(中時電子報)