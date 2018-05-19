花媽選北市長？呂秀蓮：只要講一聲 就做她的總幹事

2018年05月19日 12:08 中時 曾薏蘋

呂秀蓮造訪迪化街布市。(曾薏蘋攝)

呂秀蓮造訪迪化街布市。(曾薏蘋攝)

民進黨選對會日前做出年底台北市長人選將採自提後，陸續傳出人選，尤其基層最想要的就是行政院長賴清德及總統府秘書長陳菊；堅決表態參選的前副總統呂秀蓮今天表示，「我歡迎總統府秘書長親自給我打個電話，只要菊姐、花媽，黑牢裡面的難友只要講一聲她要選，我乾脆做她總幹事都可以。」

她表示，民進黨老是覺得，「我們強棒還沒有出來，莫非請蔡總統來選嗎？」這完全公然挑戰、毀滅這個體制，背後有非常深層的因素，有一天會水落石出。

此外，民進黨這波傳出的人選，還包括文化部長鄭麗君；陳菊說，鄭麗君為了昨天景美人權園區沒邀請她有打電話來說抱歉，是下面人的疏忽，並「打給我辦公室主任說，她絕對沒有要選舉。」

呂秀蓮今天拜訪迪化街布市商家，被問到陳菊若要出馬，您說會讓嗎？呂秀蓮說，陳菊跟她都是為了共同理念民主人權，奮鬥很久，共同對抗國民黨，最後成叛亂犯被逮捕入獄，還一起住在黑牢裡，為了台北市長選舉，菊已經位居總統府秘書長還要有一群人不斷要拱，這是什麼居心？

她說，陳菊市長應該不會做這樣的事，高雄市長做完，現在跑過來台北，已經坐上總統府秘書長，還要下來搶，那是陰謀，「我在想，這不是陳菊個人的問題，你看她從來沒有講，都是媒體在說她鬆口，大作文章」；背後陰謀，呼籲各界認真看待。

呂秀蓮昨晚舉辦「街頭運動家邱萬興談黨外那場狂飆的年代」座談會時，邀請政治影像工作者邱萬興回顧台灣民主運動。她提到，「如果陳菊出來，我一定會退選，但是我會發表一篇文章，陳菊會終身受傷。」

不過今天被記者詢問時，呂秀蓮沒有解釋「發表文章讓陳菊終身受傷一事」；而是表示，「若花媽要出來選，什麼都不要，就打個電話給我，我一定禮讓她」，她們過去同甘共苦，有共同理念，「若他覺得高雄市長的經驗非常好，可以把台北市做得更好，欣然禮讓給她，希望她親自跟我說一聲，不要用媒體在羞辱、踐踏黨內其他人才」。

(中時 )