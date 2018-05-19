清查違法露營區 中市2件涉占國有地

台中市府針對經營露營區，強調只要業者提出申請並有合法條件，市府都會全力輔導合法化，如確定無合法條件而仍違法經營者，則將加強取締。（盧金足攝）

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交通部觀光局公布濫墾山坡地經營露營區、觀光農場，法務部調查局也在全台動員查緝違法經營露營區、非法占用國有或國家公園土地、濫墾山坡地及破壞水土保持等案件，其中台中市在和平區及后里區有4家業者竊占國有地或違法於山坡地開發經營生態農場或親子露營區，面積達4萬5074平方公尺

，其中2家涉占國有土地，台中市府表示，轄內中央權管的土地範圍，將轉請中央相關機關依法處理。

看準現代人喜歡親近大自然的露營商機，露營區如雨後春筍成立，但露營區開發是否合法問題多，國土遭濫墾問題嚴重引發關切，法務部展開查緝行動。

台中市府觀光旅遊局指出，之前露營場是依據所在地，由土地權管機關依相關法令管理，近幾年國內露營風氣盛行，中央於去年開始研議如何進一步專責管理。

法務部調查局首波查緝行動，台中市在和平區及后里區有4家業者竊占國有地或違法於山坡地開發經營生態農場或親子露營區，面積達4萬5074平方公尺，其中2家涉占國有土地，市府表示，目前正在全市清查露營區是否合法，其中涉占國有土地，屬於中央權管的土地範圍，也會轉請中央相關機關依法處理。

市府表示，已開始配合辦理，去年底先成立聯合輔導及稽查小組，並於今年1月23日起，對全市各露營場所逐一實地勘查，釐清是否涉及違法現行法令、有無輔導合法化條件等問題，以積極作為予以輔導。

市府強調，對於露營場土地使用管制及申請設置開發，現行法規均有明確規定，例如：涉及開發行為者，例如整地、興建浴室、廁所等建築物，或位於山坡地，則必須依水土保持法、建築法等相關規定，分向各相關主管機關申請核准後，才能設置。

觀旅局進一步說明，只要業者提出申請並有合法條件，市府都會全力輔導合法化，如確定無合法條件而仍違法經營者，則將加強取締，至於轄內中央權管的土地範圍，也會轉請中央相關機關依法處理。

(中時 )

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