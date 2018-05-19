2018台灣好血 立委黃國書率團隊捐血做公益

立委黃國書率領服務處執行長黃守達及助理們一起共襄盛舉，呼籲大家挽起袖子做公益。（陳世宗翻攝）

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黃國書（左）雖然公務繁忙，卻依然保持運動的習慣；讓身體維持可以捐血的良好狀態！（陳世宗翻攝）

「捐血一袋、救人一命！」由全國各地小英之友會舉辦的「2018台灣好血」公益捐血活動已邁入第2年，今年台中場於西區公館里福德宮舉行；立委黃國書率領服務處執行長黃守達以及助理們一起共襄盛舉，並呼籲大家挽起袖子做公益。

主辦單位台中市小英之友會執行長何敏豪表示，19日是蔡英文總統就職兩週年，也是第2年舉辦全國公益捐血活動，特別感謝許多單位提供資源，凡參加捐血者即贈送精美贈品，希望藉此鼓勵更多人參與這項有意義的活動。

立委黃國書說，當初主辦單位詢問能否擔任協辦單位時，他二話不說馬上答應，因捐血不僅能幫助需要的人，還能讓自身重新造血，可謂利人又利己。他雖然公務繁忙卻依然保持運動的習慣，讓身體維持可以捐血的良好狀態。夏天是容易鬧血荒季節，希望大家走出冷氣房一起用熱血做公益。

黃國書服務處執行長黃守達表示，目前全國各地的血庫就屬台中的庫存量最低，尤其是A型和O型更是庫存量4日以下的急缺狀態，急需大家踴躍捐血。台灣是全世界國民捐血率最高的國家，足見台灣人善良熱心的本性，他特邀服務處同仁一起參與，就是希能起到帶頭作用衝高捐血率。

(中時 )

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