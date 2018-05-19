川金會前夕 傳北韓軍官駕船叛逃南方

駐守於板門店的北韓守軍。（圖/美聯社）

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中時電子報

據路透社（Reuters）報導，來自南韓政府的消息指出，一艘載著兩名北韓籍人士的船隻，於今日越過半島西側的黃海（Yellow Sea）海域分界線，全程被駐守的南韓軍方監控，並在越界後進行攔截。登船後發現一人是平民、另一人則是北韓軍官，並確認船上2人均有「脫北」的意願。

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隨著川金會的時間愈來愈近，北韓官方的態度卻突然丕變，先是突然推遲兩韓會議、又批評美韓的例行軍演，昨日又拒絕接受南韓給出的採訪記者名單，讓外界感到不解，究竟金正恩（Kim Jong Un）到底在玩什麼把戲？在與文在寅（Moon Jae-In）「演出」一場南北和解的大戲後，是否真的願意和長年以來的敵人- 美國握手言和，都是外界非常關注的焦點。

事實上，去年11月震驚全球的叛逃事件，一名北韓士兵徒步跑過板門店非軍事區（DMZ），準備向南方投誠，途中遭駐守的北韓官兵連開40餘槍，造成該名士兵重傷送醫，差點就此送命。在南韓世宗大學醫院搶救下，順利讓該士兵救回一條命，目前仍在官方保護中。

韓媒報導指出，船上的兩名北韓人士已由海警帶回保護，未來將由國家情報院進行詢問和查驗，以確認兩人的真實身份和目的。目前南韓統一部（unification ministry）對此報導仍無更新的回應。

(中時電子報)

文章來源：Two North Koreans including a soldier defect to South Korea: Yonhap

文章來源：北朝鮮軍の将校ら２人 船で韓国に亡命か

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