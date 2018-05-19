影》太神！洛磯明星三壘手跪著傳一壘不落地

2018年05月19日 12:48 中時電子報 蔡銘仁

You know the deal by now. #NolanBeingNolan 😍 pic.twitter.com/5DdHtUkVEa — Colorado Rockies (@Rockies) 2018年5月19日

洛磯的明星三壘手艾瑞納多(Nolan Arenado)守備功夫了得，今(19日)在面對巨人的比賽中，他又上演1次神乎其技的美技，飛撲攔截強勁滾地球後，毫不浪費時間，跪在地上就把球傳向一壘，球完全沒落地進到一壘手手套，現場主播直呼，「真是難以置信。」

艾瑞納多身為洛磯當家球星，不只打擊神勇，更是6年內拿到5座金手套的超級三壘手。此役洛磯作客巨人主場，前2局打完洛磯0比1落後；3下湯姆林生(Kelby Tomlinson)率先上場，擊出三壘方向、沿邊線滾動的滾地球；艾瑞納多縱身一撲把球攔下，接到球時，他已經在三壘邊線外。

以這個距離，要完成封殺相當困難，不過艾瑞納多沒站起身，就用膝蓋跪地的姿勢，奮力把球甩向一壘；一壘手接到球時，湯姆林生還離壘包有一兩步遠。洛磯先發弗里蘭(Kyle Freeland)隨後被敲安又投保送，仍安全下莊，若艾瑞納多沒擋住那球，情勢可能截然不同。

艾瑞納多這一撲，似乎也發揮激勵士氣效果，洛磯4上在艾瑞納多選到保送後，吹起反攻號角，在一二壘有人時，戴斯蒙(Ian Desmond)轟出左外野3分炮，一棒逆轉比分。戴斯蒙此役超神勇，4打數貢獻2支代打點安打，包辦全隊最多的4分打點。

艾瑞納多雖無打點，不過洛磯三波得分攻勢中，有2次靠艾瑞納多率先上壘帶動；艾瑞納多4打數2安、1保送，打擊率是全隊最高的3成24。終場洛磯6比1贏球，拉出一波二連勝，距離國聯西區龍頭響尾蛇僅半場勝差。

(中時電子報)