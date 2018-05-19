社會科圖表題一半 虐待動物影片上網違法入題

2018年05月19日 13:00 中時 林志成

今年國中教育會考社會科總共有63題，超過一半、33題試圖表題，考生要有轉譯圖表的能力，才能考出好成績。此外，身分證號碼的使用、虐待動物影片上網涉及法律問題等也都入題，題目活潑、多元。

今年社會科試題皆為4選1的選擇題，第1至56題為單題，第57至63題為題組題，共計63題，其中圖表題超過50％。台師大心測中心副主任曾芬蘭說，每年社會科都有很多圖表題，考生要具有跨領域學習及轉譯圖表的能力，才會考得比較好。

關於圖表資料的運用，第32題，以某區域等高線地形圖，評量圖中甲乙丙丁四處地形若大規模的崩塌，對建置在河流上的那個水庫影響較大；第54題，測驗學生是否知道十六世紀時某國在東亞的殖民地為何？考生必須從題目提供的某國殖民地之城堡地圖，判斷該國家為某國，始能作答。

第55題，現行中華民國身分證統一編號首碼大寫的英文字母代表初次登記時的戶籍地，2010年行政區合併後部分縣市代碼停止發行。試題以行政區合併前地圖，學生須透過地圖分析2018年新生兒的身分證統一編號可能繼續使用所對應的縣市位置。

新北市中平國中地理老師賈生玲表示，以前高雄縣、台南縣、桃園縣等地，在2010年起分別併入高雄市、台南市、桃園市，原先使用的身分證統一編號首碼英文字馬已不能用，其他未被合併的縣市則可以使用，考生知道這個觀念後，才有辦法答這一題。

今年社會科取材結合重大議題，譬如第11題，考生命教育議題，藉由制裁上傳虐待動物影片之違法者，評量學生是否瞭解制裁的目的，更要凸顯生命的平等性。

新北市福營國中老師卓旻寧說明，虐待動物者即使遭到法律制裁，也無法挽救動物生命，這題是要考學生對於事件的理解，要學生回答題目想要凸顯的主旨，答案選項包括媒體識讀、流浪動物有環保問題、上傳影片涉及萬物生命應該被尊重等等。

(中時 )