「吵架胸痛」也跑急診 胸痛患者僅1成真的有病

2018年05月19日 13:33 中時 倪浩倫

急性心肌梗塞總令人聞之色變，民眾常因胸痛等症狀而跑急診，但無論是「確診」或「排除」心肌梗塞，現常需花4~6小時檢驗，急診因此總人滿為患；醫師指，現使用最新檢驗技術，可在1~3小時確認結果，沒病者、百分之百可「1小時內回家」，有望紓解急診壅塞問題，我國也將在歐盟全面實行5年後，正式全面納入急診室標準流程。

我國急診人數，10年增加17％，人山人海已成各大醫院急診室的常態，且根據統計，10年來，確診為心肌梗塞者，更暴增67.6％；儘管如此，因為胸痛、自認為是急性心肌梗塞來急診者，卻有超過9成不是急性心肌梗塞。

台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋說，常有情侶晚上吵架，覺得「胸痛」，或夜跑完覺得「胸悶」，就前來掛急診，真正是急性心肌梗塞者少之又少「僅8.8％」。

依現行流程，患者若因胸悶來急診，會先進行心電圖，部分人在此時就可確診，直接送去裝心導管，但佔急性心肌梗塞超過一半的「非ST段上升型」，因較不易遭心電圖診斷，此時得抽血、接受「心肌蛋白酶」檢驗；然而，過往的檢驗較不敏感，常得等上6小時、甚至更久時間才能確認有病或無病，有病者、可能因此延誤治療，沒病者，也因在等檢驗結果、而得一直留在急診，導致急診壅塞。

李建璋說，現有最新的抽血檢驗技術，敏感度可達「丟2克方糖到日月潭、在潭任一處皆可測出」等級，在病人剛入院、入院1小時時各測一次，若兩次都為陰性（沒事），便可出院，「準確度可達百分之百」；他強調，歐洲5年前已全面實施該檢驗技術，有效舒緩急診壅塞狀況，該技術已通過健保給付，我國心臟學會也在昨日正式發表新指引，要求各醫院採用。

成大醫院心臟血管科教授李貽恆提醒，包括吸菸，以及高血壓、糖尿病、高血脂等三高疾病，都是造成急性心肌梗塞的危險因子，其中，40多歲的壯年族群，因高血脂而出現急性心肌梗塞者「6年內增加2成」，此外，在《菸害防制法》上路後，40多歲族群近年來「不減反增」，顯示青壯年對血脂、膽固醇，以及菸害的觀念，仍有待加強。

(中時 )