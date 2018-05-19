「吵架胸痛」也跑急診 胸痛患者僅1成真的有病

健保通過最新心肌梗塞檢驗技術，因胸痛到急診者，1小時內可確認有病無病，比過往縮短3~5小時。（倪浩倫攝）

友善列印
中時

急性心肌梗塞總令人聞之色變，民眾常因胸痛等症狀而跑急診，但無論是「確診」或「排除」心肌梗塞，現常需花4~6小時檢驗，急診因此總人滿為患；醫師指，現使用最新檢驗技術，可在1~3小時確認結果，沒病者、百分之百可「1小時內回家」，有望紓解急診壅塞問題，我國也將在歐盟全面實行5年後，正式全面納入急診室標準流程。

我國急診人數，10年增加17％，人山人海已成各大醫院急診室的常態，且根據統計，10年來，確診為心肌梗塞者，更暴增67.6％；儘管如此，因為胸痛、自認為是急性心肌梗塞來急診者，卻有超過9成不是急性心肌梗塞。

台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋說，常有情侶晚上吵架，覺得「胸痛」，或夜跑完覺得「胸悶」，就前來掛急診，真正是急性心肌梗塞者少之又少「僅8.8％」。

依現行流程，患者若因胸悶來急診，會先進行心電圖，部分人在此時就可確診，直接送去裝心導管，但佔急性心肌梗塞超過一半的「非ST段上升型」，因較不易遭心電圖診斷，此時得抽血、接受「心肌蛋白酶」檢驗；然而，過往的檢驗較不敏感，常得等上6小時、甚至更久時間才能確認有病或無病，有病者、可能因此延誤治療，沒病者，也因在等檢驗結果、而得一直留在急診，導致急診壅塞。

李建璋說，現有最新的抽血檢驗技術，敏感度可達「丟2克方糖到日月潭、在潭任一處皆可測出」等級，在病人剛入院、入院1小時時各測一次，若兩次都為陰性（沒事），便可出院，「準確度可達百分之百」；他強調，歐洲5年前已全面實施該檢驗技術，有效舒緩急診壅塞狀況，該技術已通過健保給付，我國心臟學會也在昨日正式發表新指引，要求各醫院採用。

成大醫院心臟血管科教授李貽恆提醒，包括吸菸，以及高血壓、糖尿病、高血脂等三高疾病，都是造成急性心肌梗塞的危險因子，其中，40多歲的壯年族群，因高血脂而出現急性心肌梗塞者「6年內增加2成」，此外，在《菸害防制法》上路後，40多歲族群近年來「不減反增」，顯示青壯年對血脂、膽固醇，以及菸害的觀念，仍有待加強。

(中時 )

政府灑5千萬救國旅 網怒：又在騙… 新航招募空服員 月薪100K千人搶…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。