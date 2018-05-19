獨／女兒林志玲婚事告急 林爸爸這麼說

2018年05月19日 13:06 中時 洪秀瑛

林繁男第8年參加百大名人活動。（2018台北新藝術博覽會提供）

林繁男在會場內隨手拿紙筆記錄。（2018台北新藝術博覽會提供）

林繁男今年的作品「老虎彈琴」。（2018台北新藝術博覽會提供）

會場內吸引許多愛藝人士參觀。（2018台北新藝術博覽會提供）

畫作全數所得做公益。（2018台北新藝術博覽會提供）

VR藝術創作展區吸引不少民眾體驗。（2018台北新藝術博覽會提供）

林志玲父親林繁男和女兒一樣，父女做公益不落人後，已連續8年參與「藝出慈悲•百大名人」活動。林爸爸今年的百大作品是「老虎彈琴」，創作靈感竟是來自於美國總統川普。

他今說，過去在職場上，川普就像隻老虎，所向無敵，但是政治人物和商場不同，要迎合世界就得拉著琴裝模作樣，以前用爪子，現在必須懂得拉琴，藉由手拿提琴，試著彈不同的調，博取信任與支持，自己把政治的矛盾以藝術呈現，不言而喻。

林志玲向來為善不欲人知，近日被發現曾大手筆捐過近5000萬台幣，最近也被大陸慈善榜頒發「最具影響力明星慈善家」獎，她事後在臉書上謙虛發文「在有能力的時候做應該做的事」，獲得網友一致讚賞，誇她是人美心也美。

林爸爸說，日前他看到電視播這則新聞的時候，標題寫「林志玲豪捐5000萬」，他問女兒怎麼回事，女兒回她「這已經2、3年前的事了」，林爸爸感到欣慰地說：「我很感動她一直在做的事，不吭聲，能做得到的一直做。」

對於女兒婚姻大事，林爸爸坦言「做父親的，當然會擔心」，但也說，這年代不同了，讓它順其自然就好，就像畫圖一樣，整張畫作要畫得剛剛好，才能讓人感動，太過就突兀，凡事不要過頭，但也不要悲觀，「她用正向鼓勵自己就是解悟，想通了最重要」。

歷屆均受到民眾熱烈支持與響應的「藝出慈悲•百大名人」活動，日前在台北世貿三館登場，444幅作品在2小時內全數售出，總計共募得44萬4000元，全數捐給「唐氏症基金會」。

主辦單位今年首創運用VR科技，讓參觀民眾親身參與藝術創作的新體驗的「VR藝術創作」展區也接力登場，民眾可前往現場體驗VR藝術創作樂趣，大部分體驗後都覺得很驚艷，很真實，很酷。

展期至21日結束，凡前往台北新藝術博覽會觀展，於現場拍照上傳臉書打卡，並標註2位好友，即可於現場免費參加VR藝術創作體驗。（每日限額•額滿截止）

【展覽訊息】

第八屆台北新藝術博覽會

公眾展覽：2018.5.19∼5.21 11：00∼19：00

展覽地點：台北世貿三館（台北市松壽路6號）

網 址：www.arts.org.tw

「VR藝術創作」現場體驗

時間：5.19~5.21 11：00∼19：00

地點：台北世貿三館（台北市松壽路6號）

(中時 )