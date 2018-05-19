新航招募空服員 月薪100K千人搶試

2018年05月19日 13:34 中時 陳祐誠

考生Nina想成為空服員，出國增廣見聞。（陳祐誠攝）

考生Alley大學畢業後擔任英文輔導老師，想轉換跑道存錢，完成出國進修的目標。（陳祐誠攝）

新加坡航空來台舉行今年第2波空服員招募，吸引超過千人來報名，今（19）舉行初試，通過者可進入明日的複試。新航表示，若順利錄取，空服員將獲得5年的聘僱合約，新任空服員月薪加上津貼，平均可月入新台幣10萬元左右。

根據新航的招募簡章，空服員須具備大學學歷、流利的中英文，加入新航後必須定居新加坡，初期可獲得5年的聘僱合約，若表現優秀可再聘僱5年，每月薪資加上各項津貼，可達99K至110K，且每年享有一次免費飛行，往返任何新航的航點。

新加坡航空台灣分公司總經理黃文杰表示，在台灣一直有進行空服員招募，也是對台灣市場的承諾，這次招募沒有預設錄取多少人，只要是優秀人才就會進用，而考生的親切度、服務態度是評分關鍵，有沒有相關經驗倒不重要。

新航今年將引進7架波音787-10、3架空中巴士A380、7架A350-900URL，還要推出全球最長航線、飛時達19個小時的新加坡－紐約直飛，這個財報年度將提升5％的運量，因此需要更多空服員配合新機與新航線。

26歲考生Alley說，大學畢業後一直在當英文輔導老師，月薪3萬5000元至4萬元，她想要存錢出國進修，加上對航空業有興趣，覺得新加坡航空的福利不錯，想要嘗試；22歲考生Nina則說，不喜歡沉悶的工作，想要多在外面增廣見聞，想當空服員完成夢想。

(中時 )