台中馬禮遜美國學校200名師生及家長攜手為兒童發聲為水而跑

2018年05月19日 13:34 中時 陳世宗

校長全家率先響應，帶領師生關懷水資源缺乏兒童。（陳世宗翻攝）

全家總動員，為非洲兒童而跑！（陳世宗翻攝）

根據第22屆聯合國氣候大會（COP22）會議報告指出，雖然非洲的溫室氣體排放量比其他洲區要低，但卻是氣候變遷的最大受害者，若全球氣候變遷情況未改善，預估至2025年，將有65%的非洲人面臨水資源不足或缺乏乾淨水可用。世界衛生組織（WHO）報告則指出，全球至少有8.4億人口缺乏安全乾淨的飲用水，相當於每9個人中就1個人，因為不乾淨的水生活大受影響，其中就有超過3.4億人住在撒哈拉沙漠以南的非洲。

台中馬禮遜美國學校響應台灣世界展望會「水資源行動」，特別在5月19日舉辦「為水而跑」及為缺水國家兒童發聲活動，透過路跑體驗缺水國家兒童每天走數公里路取水的艱辛，也加強了同學對於水資源得來不易而感到珍惜。

台中馬禮遜美國學校近200名師生及家長，19日除以路跑形式體驗缺水國家，兒童為取一口水必須走6-10公里的路程的辛苦，並透過水資源議題影片更多認識地球缺水問題的嚴重，且攜手為極端氣候影響下缺乏水資源的兒童發聲，期待藉由「了解、行動、分享」呼籲所有人共同關懷缺水國家弱勢孩子的困境。

參與活動的同學Miki Lieu 表示：「在這次的體驗活動中，學習到在日常生活中，皆應盡量節約用水，並將水回收用於不同的目的。想對缺水國家的小朋友說，『不要對你現在的處境感到絕望，因為我們並沒有忘記你，而且會竭盡全力幫助解決這種情況的。』」

另位同學Claire Su也表示：「透過影片我非常驚訝在地球的另一端，與我年紀相仿的孩子為了替家人提供生活用水，必須犧牲上課及玩樂的時間，我希望我們今天所響應及付出能為他們的生活帶來改善。水是我們都依賴的寶貴資源，我們都需要更加珍惜並從生活中改變用水的方式，以保持水的持續性。」

世界展望會中區辦事處主任吳羿霆說，因水資源的匱乏，非洲兒童及家庭的生活面臨許多嚴峻考驗；擁有一口乾淨水不應是一種選擇，而是世界上每一個孩子皆應享有的權利。2018年，台灣世界展望會於非洲剛果、馬拉威、馬利、尚比亞、賴索托、莫三比克、尼日、查德、衣索比亞、獅子山10國，進行水資源暨衛生服務方案，幫助最貧困、缺乏地區的孩子及家庭能擁有乾淨水源、更普遍的衛生設施及倡導良好衛生習慣。

(中時 )