世足》倒數26天－西、葡夾殺 摩洛哥難逃一輪遊

2018年05月19日 13:28 中時電子報 李弘斌 ／專題報導 ／專題報導

「阿特拉斯（希臘神話的泰坦神族）雄獅」摩洛哥在20世紀曾4度打入世足賽，最驚奇的一屆莫過於1986年，他們在小組賽連續以0比0踢平英格蘭、波蘭，再以3比1勝葡萄牙，以分組第1晉級16強，也是他們唯一一次打入淘汰賽。

摩洛哥當年差點走得更遠，16強他們和後來拿下亞軍的西德鏖戰到第88分鐘，才被傳奇球星馬泰斯（Lothar Matthäus）踢進一顆將近40碼遠的貼地自由球，以0比1惜敗。

當年世足賽4戰僅失2球，摩洛哥當時的防守口碑，也由這一代的阿特拉斯雄獅傳承，竟然在世足非洲區最終輪資格賽6戰0失球，對手甚至包括2015年非洲盃冠軍象牙海岸，加彭也擁有德甲金靴奧巴梅楊（Pierre-Emerick Aubameyang），簡直是不可思議的成就。

然而光憑防守不足以贏球，摩洛哥出線過程也不容易，資格賽前4戰有3場踢成0比0，無失球也沒賺到太多積分，直到去年9月主場對馬利之戰，在攻擊發電機齊亞赫（Hakim Ziyech）的帶動下以6比0大勝，才穩住了出線局勢，倒數第2輪再以3比0完勝加彭，拿下暌違20年、本世紀首張世足門票。

阿賈克斯的齊亞赫（上）是摩洛哥的攻擊發電機。（美聯社資料照）

擁有「黃金左腳」的齊亞赫是摩洛哥的進攻靈魂，本季他在荷甲名門阿賈克斯貢獻9進球14助攻，包括最近的「太妃糖」艾佛頓，已有多支英超球隊對他展現興趣。若在俄羅斯繳出出色表現，今夏轉會的行情也能更上層樓。

阿特拉斯雄獅的鋼鐵後防，則由隊長貝納提亞（Medhi Benatia）領銜，他效力過義甲AS羅馬與德甲豪門拜仁慕尼黑，本季歐冠4強第2回合對上皇家馬德里，他不但成功守住C.羅納多（Cristiano Ronaldo），還攻入1球差點助尤文圖斯神奇逆轉。貝納提亞除了防守也有死球攻擊能力，在俄羅斯也將再戰C羅。

貝納提亞（左）在歐冠成功守住C羅，兩人在世足又將狹路相逢。（美聯社資料照）

有貝納提亞領銜後防，齊亞赫發動攻勢，摩洛哥原本的最大問題是前鋒人選，所幸布泰伯（Khalid Boutaib）挺身而出在資格賽貢獻4球，包括出線戰對加彭大演「帽子戲法」。本季他在土耳其超級聯賽29戰進12球，也算稱職。

在法籍教頭雷納（Hervé Renard）的整合下，摩洛哥到俄羅斯應有一定的競爭力，偏偏籤運實在不好，分到有葡萄牙、西班牙的B組，也是唯一有兩支世界排名前10勁旅的小組，讓摩洛哥要繼1986年後再進16強，至少得拉下葡、西其中1隊才行。

因此，首戰對上伊朗的波斯鐵騎，摩洛哥必須做好完全準備，拿下勝利才能去想後面兩場硬仗。阿特拉斯雄獅沒有時間暖身，如果沒準備好，這趟俄羅斯之旅可能就是一輪遊而已。

布泰伯是摩洛哥少數稱職的前鋒人選。（美聯社資料照）

摩洛哥小檔案

★世界排名：42

★世足參賽次數：5

★世足最佳成績：16強（1986年）

★上屆成績：未晉級

★總教練：雷納（Hervé Renard）

★台灣運彩奪冠賠率：350.00

(中時電子報)