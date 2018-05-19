夏日護膚聖品出動 楊丞琳啟動美肌模式

2018年05月19日 13:35 中時 吳娮翎

專科面膜全系列。（專科提供）

ELLE SKINCARE超時空煥白精華乳產品圖。（ELLE SKINCARE提供）

別以為健康膚色就不擦美白，現在追求的是肌膚透亮感，根據網路消費行為調查發現，比起想讓膚色變白，更重視的不暗沉。

過勞狀態讓整天待在辦公室的上班族，肌膚卻也顯得蠟黃、暗沉，斑點一一浮現，美安美學診所院長張雪峰醫師指出，「此刻的狀態，除了保濕，更需要的是美白產品，來幫助肌膚加速黑色素代謝及阻斷黑色素生成，而即便是打了雷射，也要憑藉日常保養來延長效果，才不會讓斑點、黑色素反覆加深。」

法國ELLE集團關注女性70年後，攜手歐漾國際於去年7月首度發表ELLE SKINCARE保養品牌，以法式簡約時尚保養概念，將巴黎生活態度融入保養品中。今年5月則全新推出「ELLE超時空煥白系列」，包含「精華乳」及「淡斑精萃」，添加高雅清新的百合花香，彷彿來場煥白保養饗宴。

日本開架領導品牌「專科」，旗下保濕產品一直深受消費者喜愛，專科「專科完美保濕面膜」系列平均每日賣出千片面膜，繼3月推出美白專用的「完美深層美白面膜」，5月針對曬後推出「完美淨白舒緩面膜」，專科代言人楊丞琳分享，專科的面膜以輕薄的不織布製成，特製的裁型可吸附大量精華液並具有形狀記憶功能，緊密貼合肌膚，敷面膜的時候不易滑落，只想跟它靠緊緊。

炎炎夏日，許多人喜愛從事戶外活動，不只要注重防曬，曬後舒緩及修護肌膚更重要。曬前使用擁有最高防曬係數的專科完美防曬乳液，曬後搭配「完美淨白舒緩面膜」修護肌膚，同樣由台灣與日本專科實驗室共同開發，除了添加專櫃級美白有效成分「傳明酸」之外，更添加「蘆薈萃取精華」。

(中時 )