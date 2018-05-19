無基改不分藍綠 李彥秀陳曼麗一同出席反孟山都

2018年05月19日 13:53 中時 洪安怡

主婦聯盟環境保護基金會與台灣無基改推動聯盟等團體，今（19）日上午在台北水花園有機農夫市集舉辦全球反基改運動基者會，以響應每年全球共同的反孟山都（March Against Monsanto）行動，立委陳曼麗、李彥秀皆出席，在烈日底下高舉標語，表示未來也將持續監督政府，維持嚴格把關基改食品的方向。

主婦聯盟指出，美國孟山都（Monsanto）是全球最大基因改造種子企業，以農藥除草劑與基因改造種子的配套使用，一手向農民收取種子權利金，一手賺取除草劑收益，對環境造傷害，農民又因為失去種子控制權而成為被剝削的對象，孟山都更無視基改作物的健康風險，利用資金遊說各國政府放寬基改標示法規。

2013年5月，美國一位家庭主婦發起了「反孟山都大遊行」，獲得全球52個國家、436個城市響應，如今每年的5月全球都會有串連活動響應，主婦聯盟和台大種子研究室、綠色陣線等單位2008年起組成「台灣無基改推動聯盟」，每年5月一同響應全球的反孟山都行動串聯，鼓勵支持國產雜糧，落實基改食品明確標示以及追蹤追溯流向。

陳曼麗表示，台灣目前仍未開放種植基改作物，國人可以盡量食用本土的農產與雜糧，支持台灣農業，減少進口替代；李彥秀則強調，反基改守護食安應該是不分藍綠必須一起努力的，儘管美方在國際貿易上持續對台施壓，但政府仍應維持嚴格把關，包括對新興的基因編輯技術的標示與管理，及校園午餐堅持非基改。

為呼應全球反孟山都行動，民間團體今年共同提出4大主張：一、反對企業併購造成種子壟斷，二、基因編輯產品應視為基改產品並依法標示，三、反美國政府干預台灣校園午餐非基改法規，四、提倡糧食自主應以復耕台灣雜糧為優先。

(中時 )