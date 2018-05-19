超大車頭燈會出現媽媽臉？一張圖顯示男人更瘋微乳妹

2018年05月19日 13:53 中時電子報 戴安瑋

男人都愛超大「車頭燈」？DailyView網路溫度計今指，大胸女孩有媽媽的臉。(示意圖/翻攝自ramida_jele IG)

DailyView網路溫度計運用《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，「微乳妹讓男人瘋狂十大理由」。翻攝DailyView網路溫度計

男人都愛超大又會愰的「車頭燈」？其實很多小胸女孩天生就是發電機，在男人眼中有致命吸引力， DailyView網路溫度計運用《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，微乳妹更讓男人瘋狂，第一名竟是「小胸女孩零媽媽味，感覺年輕、永保女孩氣息」，因渾圓大奶易與母親聯想在一塊，每每看到腦中可能浮現出「媽媽的臉」。

DailyView網路溫度計運用《KEYPO大數據關鍵引擎》調查一年，今公布「微乳妹讓男人瘋狂十大理由」，除前述的第一名外，還有「男生愛小胸女孩理由很簡單，至少是真的！」、「小胸女孩與生俱來清新、清純的特質」，名列第二名、第三名。

DailyView網路溫度計表示，第二名，其實是很多男生崇尚自然，討厭經過加工、假假的東西，他們無法接受女友動刀，改變自己身材或容貌，但在交往前女方就進廠維修了怎麼辦？還不簡單！找平胸妹子就對啦。

第三名是小胸女孩與生俱來的清新、仙氣，衣服穿起來飄飄的，飄逸小洋裝就只有小胸女孩撐得起來！小胸至上小胸萬歲，只能說平常要是有在看時尚雜誌就知道，大胸部女生絕對跟時尚絕緣（偏激），因為胸部太大太重，不管穿什麼都有種破壞圖樣、歪扭歪扭的感覺。

第四名至第十名，依序為「小胸女孩較少駝背，挺胸模樣充滿自信」、「小胸女孩少了風塵味，多了一種個性，知性美」、「虧女友是飛機場，增加情趣又表現真愛」、「小胸女孩骨感、柔弱又單薄，男生保護欲盛」、「小胸女孩感覺平易近人、好相處」、「女孩胸部小而美，沒下垂外擴等問題」及「小胸女孩穿衣時尚，特別是T恤」。

(中時電子報)