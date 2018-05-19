武統台灣時間已定？ 美退役情報官：最晚2030年

2018年05月19日 14:03 中時電子報 李靖棠

據今日美國網（USA Today）報導，逐步擴大與強化的大陸解放軍，近年來讓美國傷透腦筋，一直擔心大陸會取代美軍，成為主宰亞太地區的區域強權。日前美國眾議院情報委員會（House Intelligence Committee）上，一名退役的海軍上校情報官詹姆斯·法內爾（James Fanell）表示，從眾多情報資訊顯示，解放軍至遲可能在2030年前，對臺發動武力統一，因此2020到2030年這段時間，是一個「令人憂慮的10年。」

目前是日內瓦安全政策智庫（GCSP）研究員的法內爾，曾是美國海軍第七艦隊（Navy 7th fleet）情報處副處長，他指出，「大陸領導人要求解放軍，在2020年具備攻臺能力，同時也宣示要在2049年達到『中華民族偉大復興目標』，因此慶祝建國百年時，理應完成全國統一大業，但什麼時候才是那一天？」從過往國際社會「遺忘」的速度，他估算2030年是一個關鍵時間點，法內爾也提醒，大陸不僅要統一台灣，最終目標是阻擋美國插手、甚至將美軍勢力逐出亞太。

我方國防部於11日公布，我軍F-16戰機（圖左）伴飛監控共軍轟6K（圖右）的照片。（圖/中華民國國防部）

大陸空軍新型匿蹤戰機殲20，即將出海進行實戰訓練。（圖/新華社）

不過同樣在場的專家、國際評估與戰略中心（International Assessment and Strategy Center）資深研究員費舍爾（Richard Fisher）則認為，「解放軍最快在2020年中期對臺動武，他建議美國應向臺灣提供空中加油機，讓臺灣有能力應對解放軍的脅迫。美國有10年的時間阻擋大陸的擴張。」費舍爾還提醒，不要讓臺灣成為大陸的「戰略跳板」，有在島上部署洲際彈道導彈、航母和戰機的可能。

大陸首艘自製航母於4月於大連舉行下水儀式。（圖/大陸國防部官網）

近期繞島飛行的頻率和戰機配備不斷提昇，上週更派出新型的蘇愷35戰機（Su-35）與轟6k，分別由南北雙向繞行；甚至有對岸專家「提醒」，更新型的隱匿戰機殲20，未來也將加入繞島巡航的機隊中。如果再加上遼寧艦和剛剛海試的002航母，美方專家的憂慮不無可能成真，勢必也讓台灣的未來再添一筆謎團。

(中時電子報)