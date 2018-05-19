陳勢安反擊畢書盡說謊！經紀人邀見面和解

2018年05月19日 14:21 中時 尤嬿妮

畢書盡近日忙宣傳高雄演唱會。（蘇蔓攝）

陳勢安、畢書盡（Bii）曾是同門師兄弟，陳3年前離開老鷹音樂，和畢漸行漸遠，Bii近日接受媒體專訪，表示曾經恨過陳勢安不告而別，也曾試圖傳簡訊給陳勢安，但2人後來都換了手機，從此斷了聯繫，並稱自己現在沒有陳勢安的聯絡方式：對此，陳勢安19日凌晨在臉書反擊，透露自己的電話號碼「從離開的那一天起」都沒有換過，指畢說謊 !

Bii近日為高雄演唱會賣力宣傳，日前受訪談到陳勢安3年前不告而別，Bii坦言有段時間很恨他，如今已放下一切；報導內容曝光後，陳勢安罕見怒氣衝衝反擊，認為Bii根本在說謊，「這幾年，一次又一次的都是在新聞媒體上看到你述說的關於我們以前的事，想念、哽咽、痛心到今天的恨，內容有幾分的真實，有幾分的並不盡然，我都不介意，最讓我痛心的是，從離開的那一天起，一樣的電話號碼、一樣的Line，一樣的whats app，一樣的微信帳號到今天為止卻從來沒有接過你一次的聯繫、一次的問候或關心的簡訊。看了那些新聞一次又一次，我的心就像這首回憶，徹底的碎了。我到底應該用什麼樣的心情去面對這些新聞？」並在文末標註畢書盡。

對此，陳勢安的經紀人牟鐘恩今表示：「都是好哥們！如果這麼想念（勢安）...都想了三年怎麼一通電話都沒有，傳簡訊也不錯啊！相信勢安還是期待與畢在音樂上合作，不然6月2日邀請畢來勢安的生日音樂會一起合唱！ 」希望趁此機會兩人當面好好聊聊。

(中時 )