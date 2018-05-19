中市府員工運動會 林佳龍：培養運動好習慣

林佳龍表示，從同仁進場過程中，可以感受到充滿活力與創意。（陳世宗翻攝）

友善列印
中時
台中市政府所屬機關107年度員工運動會暨園遊會，19日在靜宜大學熱鬧登場！（陳世宗翻攝）

台中市政府所屬機關107年度員工運動會暨園遊會，19日在靜宜大學熱鬧登場，共有62個隊伍、運動員6000餘人參加；市長林佳龍並參與趣味競賽，期勉同仁多注意身體健康。林佳龍說，台中市每一個角落都可以看到同仁努力的痕跡，市民可感受城市的改變，他以大家為榮。

台中市府員工運動會由宜寧高中樂儀旗隊爲活動揭開序幕，各局處發揮創意陸續進場展現活力，農業局員工手舉百合等重要花卉、地政局員工打扮成美麗花精靈、蜜蜂、蝴蝶，呼應花博即將在台中登場，相當有創意。

林佳龍出席觀禮，除市府各局處，包括市議會、市政顧問、和平區公所、和平區民代表會、各區里長、肉品市場、魚市場、果菜運銷公司、豐原農產品等皆組隊共襄盛舉，市議員王立任也到場共襄盛舉。

「健康人生就要多運動！」林佳龍表示，從同仁進場過程中，可以感受到充滿活力與創意，台中市成為台灣第二大城市，食衣住行各項條件佳，成為宜居城市，市府舉辦全民運、全中運、明年將舉辦東亞青奧，希望帶動運動風氣、讓市民愛上運動。

林佳龍期勉同仁忠於工作之餘，也有注意身體健康，台中已經動起來，不論是花博、軟埤仔溪整治等，市區每一個角落，都可以看到市府同仁努力的痕跡，也感受城市的改變，他以大家為榮。林佳龍還參加「龍騰虎躍」趣味競賽，透過單手運球在10公尺處放置花環，並於20公尺處放上高帽，全力以赴獲得好成績。

人事處表示，運動會結合2018台中世界花卉博覽會意象，以「花聚臺中」為主題，設置66個具服務性、在地化、特色性攤位，期盼藉由比賽過程，凝聚同仁向心力，提昇工作績效及為民服務品質。

(中時 )

超大車頭燈會出現媽媽臉？一張圖… 數學科買筆記本、微波爐促銷均入…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。