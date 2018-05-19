中市府員工運動會 林佳龍：培養運動好習慣

2018年05月19日 14:11 中時 陳世宗

台中市政府所屬機關107年度員工運動會暨園遊會，19日在靜宜大學熱鬧登場！（陳世宗翻攝）

台中市政府所屬機關107年度員工運動會暨園遊會，19日在靜宜大學熱鬧登場，共有62個隊伍、運動員6000餘人參加；市長林佳龍並參與趣味競賽，期勉同仁多注意身體健康。林佳龍說，台中市每一個角落都可以看到同仁努力的痕跡，市民可感受城市的改變，他以大家為榮。

台中市府員工運動會由宜寧高中樂儀旗隊爲活動揭開序幕，各局處發揮創意陸續進場展現活力，農業局員工手舉百合等重要花卉、地政局員工打扮成美麗花精靈、蜜蜂、蝴蝶，呼應花博即將在台中登場，相當有創意。

林佳龍出席觀禮，除市府各局處，包括市議會、市政顧問、和平區公所、和平區民代表會、各區里長、肉品市場、魚市場、果菜運銷公司、豐原農產品等皆組隊共襄盛舉，市議員王立任也到場共襄盛舉。

「健康人生就要多運動！」林佳龍表示，從同仁進場過程中，可以感受到充滿活力與創意，台中市成為台灣第二大城市，食衣住行各項條件佳，成為宜居城市，市府舉辦全民運、全中運、明年將舉辦東亞青奧，希望帶動運動風氣、讓市民愛上運動。

林佳龍期勉同仁忠於工作之餘，也有注意身體健康，台中已經動起來，不論是花博、軟埤仔溪整治等，市區每一個角落，都可以看到市府同仁努力的痕跡，也感受城市的改變，他以大家為榮。林佳龍還參加「龍騰虎躍」趣味競賽，透過單手運球在10公尺處放置花環，並於20公尺處放上高帽，全力以赴獲得好成績。

人事處表示，運動會結合2018台中世界花卉博覽會意象，以「花聚臺中」為主題，設置66個具服務性、在地化、特色性攤位，期盼藉由比賽過程，凝聚同仁向心力，提昇工作績效及為民服務品質。

(中時 )