歷史紀錄！安室奈美惠《Finally》台壓熱銷破萬

2018年05月19日 14:45 時報周刊 溫博鈞

安室奈美惠25週年全精選《Finally》。（avex taiwan 提供）

安室奈美惠25週年全精選《Finally》。（avex taiwan 提供）

安室奈美惠的25週年全精選《Finally》〈3CD+DVD〉和〈3CD〉台壓版在台締造全新歷史紀錄！自發行至今，兩版合計賣破萬張，已經累計逼近一萬五千張，創下新台幣六百五十萬的亮眼銷售佳績，這也是台灣流行音樂史上，自西元2010年之後，終於再有日本女歌手的台壓版專輯賣破萬張的創新歷史紀錄，證明安室奈美惠的音樂魅力持續強力發酵。

在安室奈美惠的25週年全精選《Finally》〈3CD+DVD〉台壓版和〈3CD〉台壓版中，收錄1992年出道曲〈MISTER U.S.A〉到2017年新單曲〈Just You and I〉合計46曲（〈MISTER U.S.A〉～〈TSUKI 月亮〉為重新錄製版），再加上6首新歌，共52首歌曲！ 以〈MISTER U.S.A〉〈TRY ME ～請相信我～〉為首，歷經小室哲哉製作時期的經典曲〈CAN YOU CELEBRATE?〉〈SWEET 19 BLUES〉〈Body Feels Exit〉，再到獨立製作時期的〈Love Story〉〈Baby Don’t Cry〉〈NEW LOOK新時尚〉，以及首次收入專輯的〈Hero〉〈Mint〉〈Just You and I〉等，精選了各年代的代表曲目。 專輯全新收錄6首新歌，包括日劇「監獄公主」主題曲〈Showtime〉、電視動畫「ONE PIECE」主題曲〈Hope〉、CM歌曲〈Do It For Love〉、「NEWS ZERO」節目主題曲〈Finally〉。

(時報周刊)