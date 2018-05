歷史紀錄！安室奈美惠《Finally》台壓熱銷破萬

2018年05月19日 14:45 時報周刊 溫博鈞

安室奈美惠的25週年全精選《Finally》〈3CD+DVD〉和〈3CD〉台壓版在台締造全新歷史紀錄!自發行至今,兩版合計賣破萬張,已經累計逼近一萬五千張,創下新台幣六百五十萬的亮眼銷售佳績,這也是台灣流行音樂史上,自西元2010年之後,終於再有日本女歌手的台壓版專輯賣破萬張的創新歷史紀錄,證明安室奈美惠的音樂魅力持續強力發酵。

在安室奈美惠的25週年全精選《Finally》〈3CD+DVD〉台壓版和〈3CD〉台壓版中,收錄1992年出道曲〈MISTER U.S.A〉到2017年新單曲〈Just You and I〉合計46曲(〈MISTER U.S.A〉~〈TSUKI 月亮〉為重新錄製版),再加上6首新歌,共52首歌曲! 以〈MISTER U.S.A〉〈TRY ME ~請相信我~〉為首,歷經小室哲哉製作時期的經典曲〈CAN YOU CELEBRATE?〉〈SWEET 19 BLUES〉〈Body Feels Exit〉,再到獨立製作時期的〈Love Story〉〈Baby Don’t Cry〉〈NEW LOOK新時尚〉,以及首次收入專輯的〈Hero〉〈Mint〉〈Just You and I〉等,精選了各年代的代表曲目。 專輯全新收錄6首新歌,包括日劇「監獄公主」主題曲〈Showtime〉、電視動畫「ONE PIECE」主題曲〈Hope〉、CM歌曲〈Do It For Love〉、「NEWS ZERO」節目主題曲〈Finally〉。

(時報周刊)