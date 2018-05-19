印尼漁工海上喋血台船長怕怕 海巡派船馳援

2018年05月19日 14:42 中時 林和生

琉球籍漁船「明滿祥38號」日前於關島東北方約530浬海域作業時，船上1名印尼籍漁工不慎落海失蹤，經船長調查發現，疑是2名印尼漁工發生爭執、拿刀互砍，其中一人將對方殺害再推入海中，海巡署獲報已派遣偉星艦出發與明船會合，預計23日抵達，接駁肇事漁工返台調查。

明滿祥38號船長辜坤城18日傍晚向東港漁業電台通報指出，1名印尼籍漁工疑似落海失蹤，當時在案發海域搜索，卻始終遍尋不著；原本以為是單純的失足意外，不久後竟看到另名正在煮食的印尼漁工手上有明顯傷痕，直覺事情不單純，於是私下展開調查。

煮飯漁工後來才坦承，當天2人發生口角後一言不和持刀互砍，被害漁工被刺後，他已將人推入海中，不確定被害漁工是否死亡；案發後行凶者情緒起伏不定，由專人看顧，第一時間也向漁業署通報。

但按國際慣例，漁船必須在落水處原地搜索3天，19日凌晨，船東透過琉球區漁會總幹事蔡寶興向漁業署反映，該名漁工情緒不穩，且此事件明顯是漁工喋血案件，加上船上僅船長及輪機長2名台籍幹部，其餘9人都是印尼籍漁工，擔心時間拉長可能狀況難以掌握，期盼能准予立即返航。

蔡寶興事後接到消息，海巡署已派遣偉星艦出發與明船會合，預計23日會抵達，屆時會將肇事漁工接駁至海巡艦艇，漁船也會跟著返航協助調查，不過因為漁船油料不足，在安全考量下，不排除駛進鄰近港口，目前仍與漁業署溝通中。

(中時 )