小小住警器保障居家安全 示範社區成果宣導

2018年05月19日 14:44 中時 甘嘉雯

市府消防局第三大隊進行消防宣導。（甘嘉雯攝）

市府消防局第三大隊進行消防宣導。（甘嘉雯攝）

為推廣「住宅用火災警報器」安裝，桃園市政府消防局竹圍消防分隊特地以轄內菓林里的五福社區做為「示範社區」，19日假該社區舉辦成果發表暨宣導活動，現場分設9個宣導站供民眾以闖關遊戲方式體驗，吸引社區內外民眾前來參與。

消防局表示，截至2017年起統計市府補助預算已達2000餘萬元，副局長龔永信也特別蒞臨會場參加活動，同時也呼籲民眾，安裝住宅用火災警報器，才能使居家安全更有保障，守護人民的生命財產安全。

龔永信說，小小1顆住警器，可於火災初期探測到火災發生，爭取逃生避難的時間，使居家生活更有保障。

竹圍分隊長余順明表示，此次活動不僅藉由透明濃煙屋模擬火災發生說明裝設住警器重要性，更結合地震車體驗、煙霧體驗、防縱火觀念、九宮格防災知識宣導、滅火器使用及CPR急救宣導等，期盼落實推廣居家防災觀念，除鼓勵民眾自費添購增設住警器外，更學習多項防災知識，為自己和家人的安全作把關。

第三大隊長賴志忠表示，活動以大園區第一個住警器示範社區為主軸，希望能帶領其他社區起而效法，住警器安裝越普及、防災意識建立越落實，就能守護更多民眾生命財產安全。

(中時 )