小小住警器保障居家安全 示範社區成果宣導

市府消防局第三大隊進行消防宣導。（甘嘉雯攝）

友善列印
中時
市府消防局第三大隊進行消防宣導。（甘嘉雯攝）
市府消防局第三大隊進行消防宣導。（甘嘉雯攝）

為推廣「住宅用火災警報器」安裝，桃園市政府消防局竹圍消防分隊特地以轄內菓林里的五福社區做為「示範社區」，19日假該社區舉辦成果發表暨宣導活動，現場分設9個宣導站供民眾以闖關遊戲方式體驗，吸引社區內外民眾前來參與。

消防局表示，截至2017年起統計市府補助預算已達2000餘萬元，副局長龔永信也特別蒞臨會場參加活動，同時也呼籲民眾，安裝住宅用火災警報器，才能使居家安全更有保障，守護人民的生命財產安全。

龔永信說，小小1顆住警器，可於火災初期探測到火災發生，爭取逃生避難的時間，使居家生活更有保障。

竹圍分隊長余順明表示，此次活動不僅藉由透明濃煙屋模擬火災發生說明裝設住警器重要性，更結合地震車體驗、煙霧體驗、防縱火觀念、九宮格防災知識宣導、滅火器使用及CPR急救宣導等，期盼落實推廣居家防災觀念，除鼓勵民眾自費添購增設住警器外，更學習多項防災知識，為自己和家人的安全作把關。

第三大隊長賴志忠表示，活動以大園區第一個住警器示範社區為主軸，希望能帶領其他社區起而效法，住警器安裝越普及、防災意識建立越落實，就能守護更多民眾生命財產安全。

(中時 )

印尼漁工海上喋血台船長怕怕 海…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。