NBA》湖人不要詹皇了？美媒：要等里歐納德

馬刺隊里歐納德(左)與騎士隊詹姆斯。(美聯社)

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中時電子報

騎士隊詹姆斯(LeBron James)今夏會不會去湖人隊呢？湖人總裁魔術強生(Magic Johnson)目前正在出清薪資空間，以容納兩位頂級球員的合約，也就是要獵捕兩隻大物。

堂堂湖人隊居然連續5年無緣季後賽，魔術強生是鐵了心要力圖振作。《洛杉磯時報》報導，湖人今夏會不計代價網羅至少1名頂級球星，也就是他們願意拿任何東西來交換，包括陣中的年輕新秀，甚至「球哥」鮑爾(Lonzo Ball)也能賣，只要價錢合理。這個傳言自然氣得「球爸」暴跳如雷。

然而美媒《Bleacher Report》又爆料，詹姆斯恐怕去不成湖人了，因為湖人要把眼光放到2019年，他們有信心到時候可以買下馬刺的里歐納德(Kawhi Leonard)。報導引述聯盟一位大牌經紀人的說法，他認為詹姆斯也不適合去七六人，因為控球的西蒙斯(Ben Simmons)只要手中無球就一無是處，如果七六人把球權交給詹姆斯，等於就白白浪費了西蒙斯。

此外，一般人認為詹姆斯儘管勇猛，但他明年就34歲，他這種一夫當關的英雄球風大概也剩下沒幾年了，比起來是27歲的里歐納德更具未來性。

魔術強生本人沒有說太多，畢竟他幾個月前只不過稱讚一下公鹿隊「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)，就被罰款5萬美元。湖人總管則是稱讚保羅喬治(Paul George)而受罰50萬美元。

(中時電子報)

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