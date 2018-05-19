數學科買筆記本、微波爐促銷均入題 前11題是基本題

2018年05月19日 14:55 中時 林志成

今年國中會考數學科題目很生活化，選擇題中，買筆記本、微波爐促銷均入題，其中前11題是基本題，有利於降低學生答題時的焦慮感；非選擇題則首次考了機率統計。國中老師表示，今年數學科難易適中，具有鑑別度。

今年數學科總共考28題，包括26題選擇題、2題非選擇題。台北市北投國中老師林柏嘉說，數學科第1題到第11題側重單一觀念，其中前8題都是七、八年級的基本觀念，考生容易拿分。今年特色是，若題目的概念單一、基本時，須要多一點計算；若須要多個概念之間做連結，則計算量比較少。

高雄市大仁國中老師廖惠儀表示，今年數學科選擇題非常生活化，譬如第4題，筆記本每本售價相等且超過10元，若小錦的花費為36元，則小勳的花費可能是16元、27元、30元或48元四個選項中的哪一個？這題目跟學生平常的生活相關。

第10題則是以微波爐銷售傳單考代數問題，每台原價7800元，將以特價限量50台，前20台每台再折價800元。已知第一天賣出10台，銷售額6萬1000名，若共賣出50台，總銷售額為多少元？廖惠儀說，這題給了相當多資訊，考生只要算出特價是多少錢，就可以解出答案。

今年兩道非選擇題，機率統計首次入題，幾何題也跳脫了一般印象中幾何題型的框架，以機器人設計活動來開展問題，相當特別。

林柏嘉表示，非選擇題的第1題是機率統計，分為兩小題，討論在箱子抽球10次的過程中，已經知道了8次抽球的結果，而最後兩次未定。第一小題是根據8次抽球的結果，做平均數的統計，第二小題則是要根據題目給的限制，討論可能出現的情形，做機率的判斷。第1小題非常容易，又可以作為第2小題的墊步。

林柏嘉指出，非選擇題第2題是幾何題，從機器人設計活動的路徑需求為出發，在5*5的方格子設計3條行進路徑，探討在沒有任何量測工具時，如何運用數學來判斷各路徑的長短，不難作答。

(中時 )