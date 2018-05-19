數學科買筆記本、微波爐促銷均入題 前11題是基本題

國中老師解析國中教育會考數學科試題。（林志成攝）

友善列印
中時

今年國中會考數學科題目很生活化，選擇題中，買筆記本、微波爐促銷均入題，其中前11題是基本題，有利於降低學生答題時的焦慮感；非選擇題則首次考了機率統計。國中老師表示，今年數學科難易適中，具有鑑別度。

今年數學科總共考28題，包括26題選擇題、2題非選擇題。台北市北投國中老師林柏嘉說，數學科第1題到第11題側重單一觀念，其中前8題都是七、八年級的基本觀念，考生容易拿分。今年特色是，若題目的概念單一、基本時，須要多一點計算；若須要多個概念之間做連結，則計算量比較少。

高雄市大仁國中老師廖惠儀表示，今年數學科選擇題非常生活化，譬如第4題，筆記本每本售價相等且超過10元，若小錦的花費為36元，則小勳的花費可能是16元、27元、30元或48元四個選項中的哪一個？這題目跟學生平常的生活相關。

第10題則是以微波爐銷售傳單考代數問題，每台原價7800元，將以特價限量50台，前20台每台再折價800元。已知第一天賣出10台，銷售額6萬1000名，若共賣出50台，總銷售額為多少元？廖惠儀說，這題給了相當多資訊，考生只要算出特價是多少錢，就可以解出答案。

今年兩道非選擇題，機率統計首次入題，幾何題也跳脫了一般印象中幾何題型的框架，以機器人設計活動來開展問題，相當特別。

林柏嘉表示，非選擇題的第1題是機率統計，分為兩小題，討論在箱子抽球10次的過程中，已經知道了8次抽球的結果，而最後兩次未定。第一小題是根據8次抽球的結果，做平均數的統計，第二小題則是要根據題目給的限制，討論可能出現的情形，做機率的判斷。第1小題非常容易，又可以作為第2小題的墊步。

林柏嘉指出，非選擇題第2題是幾何題，從機器人設計活動的路徑需求為出發，在5*5的方格子設計3條行進路徑，探討在沒有任何量測工具時，如何運用數學來判斷各路徑的長短，不難作答。

(中時 )

中市府員工運動會 林佳龍：培養… 牛排佐紅酒恐結石、貧血？營養師…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。