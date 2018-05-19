牛排佐紅酒恐結石、貧血？營養師：4種人建議少吃

2018年05月19日 15:12 中時電子報 簡怡欣

香吱吱牛排佐餐酒是西餐桌上常見的美味搭配，紅酒單寧與牛肉肉質、油脂在口中交融，成為撩人的餐盤美味。不過，有營養師指出，高蛋白質食物和單寧酸在胃酸作用下，會導致腸蠕動減緩，容易造成消化不良症狀；且容易會影響人體對鐵質的吸收，長期下來可能引發貧血。因此，她建議消化功能差、容易胃食道逆流、腹脹的人少吃，甚至平常蛋白質攝取不足民眾，別再這樣吃了。

香吱吱牛排佐餐酒是西餐桌上常見的美味搭配，紅酒單寧與牛肉肉質、油脂在口中交融成撩人美味。(圖／shutterstock)

過去空腹吃柿子被認為恐產生「柿石症」，因為柿子含有的單寧酸成份，會使腸胃中的蛋白質凝固變性。彰化基督教醫院營養師陳燕華在國健署「健康九九網站」指出，紅酒所含的可溶性單寧物質和柿子中的單寧是同樣物質，均為多酚類(polyphenol)，是植物組織中具有顯著生理作用的一類含氮鹼性物質，多酚化合物會與蛋白質或其他大分子結合成巨大的錯合物。

相同地，她表示，紅酒與蛋白質食物在胃酸等酸性條件下，紅酒單寧酸的酸根離子會結合產生溶解度較小的鹽類，具有收斂性，易導致腸蠕動減緩，造成消化不良情況，所以本身是屬於消化功能差、容易胃食道逆流、腹脹情形，建議減少紅酒飲用量，避免增加身體負擔。

且紅酒中的單寧酸會阻礙人體蛋白質吸收力，與食物中的鐵質發生凝固作用，影響人體對鐵質的吸收，長期下來會引發貧血狀況，像是老年人或肌少症患者，就千萬別同時吃蛋白質和單寧含量較高食物。

美食當前，誰都難以抵抗！但享受之前，不妨留意自己真的適合這樣不忌口嗎？(圖／shutterstock)

從健康角度來看，牛排佐紅酒對人體影響多，但至於是否反而讓這樣的餐酒文化成為「錯誤的迷思」？陳燕華則解釋，紅酒中含有多酚類抗氧化劑的「白藜蘆醇」（Resveratrol）成份，可增加體內對「多環芳香烴（PAHs）」代謝產物「羥基芘」的排出，也就是紅肉高溫烹調過程中可能產生的雜環胺（heterocyclic amines，HCAs）與多環芳香烴（polycyclic aromatic hydrocarbons，PAHs）等致癌物。

不過，她也提醒，世界衛生組織（WHO）將紅肉列為「2A級」可能致癌物，具很可能有致癌性；喝紅酒則隱藏酒精代謝物乙醛的產生，具致癌可能、高熱量問題，容易增加酒精性脂肪肝、肝硬化口腔癌、食道癌等癌症風險。因此，若需要飲酒，建議女性每天不宜超過105毫升，男性每天不宜超過210毫升。

※飲酒過量，有害(礙) 健康※未滿十八歲禁止飲酒※酒後不開車，安全有保障※

(中時電子報)