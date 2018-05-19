日媒：香港探討11月前 部分解除日本食品進口限制

2018年05月19日 15:33 中時 王嘉源

日本共同社19日引據多名相關人士獨家透露，香港政府針對在日本福島核事故後不久實施的停止進口來自福島、茨城、栃木、群馬、千葉5縣部分食品的措施，正朝著11月前解除福島以外各縣進口限制的方向展開探討。日本政府要求取消包括福島在內的所有限制。

共同社指出，香港為日本最大的農水產品出口地，若香港能解除部分限制，或許將對持續實施限制的大陸及台灣等的判斷產生影響。不過在香港市民間，對於放射性物質導致食品汙染的擔心依然存在，距離實現解禁可能仍有曲折。

香港特別行政區行政長官林鄭月娥5月2日向來訪的「日本香港友好議員聯盟」的議員團透露說，正在探討解除福島以外的停止進口措施。她將配合11月1日在東京召開與香港相關論壇的日程訪日，預計還會與日本首相安倍晉三會談，計劃朝著在此之前做出決定的方向展開協調。

林鄭月娥就繼續對福島設限的理由表示，「福島」太過知名，難以獲得市民的理解。對此，日本政府消息人士強調：「正在與香港方面協商，想法設法爭取同時解除對福島的限制。」

據日本農林水產省介紹，香港在福島核事故後停止進口上述5縣生產的蔬菜、水果、牛奶、乳飲料及奶粉。

日本外相河野太郎3月在香港與林鄭月娥會談，要求取消進口限制。日本2017年對香港的農林水產品出口額約為1876億日圓（約台幣506億元），大幅超過位居第二的美國。

(中時 )