提升用路安全及行駛速率 台灣大道4線公車5／31起調整行駛部分優化公車專用道

2018年05月19日 15:40 中時 陳世宗

交通局調整路線示意圖。(台中市政府交通局提供).

台中市政府交通局為紓解台灣大道（朝富路至文心路東行方向）慢車道交通車流，自5月31日起，將實施慢車道公車「分流」措施，調整33、323、324、325等4線公車行駛該路段的優化公車專用道， 約可轉移20％的公車班次，有效提升用路安全及行駛速率。

交通局長王義川說，為改善台灣大道（朝富路至文心路東行方向）慢車道車輛壅塞情形，市府規劃透過慢車道公車分流，讓原來台灣大道慢車道的33、323、324、325等4線市區公車，調整行駛優化公車專用道；同時取消停靠部分慢車道公車站位，請搭乘民眾多加留意。

實施後慢車道公車班次數，將由每日517班下降為407班，約轉移20％公車班次至公車專用道，預期可減少慢車道公車與汽、機車的交織衝突，改行駛專用道的4條公車路線也能提升在尖峰壅塞時段的行駛速率，創造用路人及公車乘客的雙贏局面。

交通局指出，5月31日起，33、323、324、325等4線市區公車實施分流後，將改至優化公車專用道站位停靠載客，同時取消停靠部分慢車道公車站位，規劃調整方案如下：

一、33路公車（往火車站方向）：河南路－優化公車專用道於惠中路口接回原線，改停靠專用道「新光/遠百站」，並取消停靠「教師新村站」、「新光三越站」等慢車道站位。

二、323路、324路、325路公車（往火車站方向）：光明路橋－優化公車專用道於文心路口接回慢車道原線，改停靠專用道「秋紅谷站」、「新光╱遠百站」、「市政府站」，並取消停靠「朝馬(台灣大道)站」、「秋紅谷(朝陽橋)站」、「教師新村站」、「新光三越站」及、「台中市政府站」等慢車道站位。

(中時 )