蔣萬安把勞長許銘春電爆 網狂讚「做得好」

2018年05月19日 15:37 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

日前行政院公布台灣人的實質薪資平均有5萬8931元，但這個數據卻讓許多民眾質疑數據的來源，更有人怒批這根本就是美化過後的數字，前幾日勞動部長許銘春在立院接受備詢時，竟答不出有多少勞工低於此薪資而被立委狂電，其中國民黨立委蔣萬安更是火力全開，讓許銘春場說不出話來，質詢影片被網友看到後都狂讚「蔣萬安電的好」。

許銘春16日時在立院接受立委的備詢，就在被問到「有多少勞工薪資不到5萬」時，竟回答出「我想不到5成吧」，此話一出立刻被立委拿主計處資料狂打臉。另外行政院副院長施俊吉在上週的記者會上更是說出今年第一季，勞工實質月薪已達5萬9852元，直逼6萬，此說法令許多民眾不滿。

國民黨立委蔣萬安就質問許銘春，這樣刻意美化造出來的，把非經常性薪資加進去，告訴國人薪資有6萬，那能夠充分反映嗎？許銘春說要精確的看，要看薪資的中位數，薪資的中位數現在是4萬612元。許一說出此數據立刻打臉行政院一開始說的5萬9852元。

但這就被PTT網友狂酸「當個首長連數學都不會呢」、「這人數學老師常請假是不是」、「連報表都不看的首長」、「勞動部長這種鳥樣 勞工自求多福啦」、「資動部不意外」、「找個西瓜都可以當部長，這樣我都比較專業」。另外也有網友狂讚蔣萬安「蔣萬安電的好」、「萬安加油」。

(中時電子報)