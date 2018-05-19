吉祥物總動員 虎媽領軍為花博暖身

台中市長林佳龍（中）與花博吉祥物虎媽領軍，率市府各機關吉祥物合體遊行。（王文吉攝）

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台中市長林佳龍頒發「2018台中世界花卉博覽會合作備忘錄」，期勉志工團隊以熱忱的心，服務遠道而來的貴客。（王文吉攝）
台中市長林佳龍（中）頒發「2018台中世界花卉博覽會合作備忘錄」，期勉志工團隊以熱忱的心，服務遠道而來的貴客。（王文吉攝）

迎接年底花博盛會，台中市社會局19日於豐原體育場舉辦「GO!GO!吉祥物挺花博活動」，由花博吉祥物虎媽領軍，率市府各機關吉祥物合體遊行，可愛模樣吸引民眾爭相拍照。市長林佳龍也到場支持，並逐一頒發花博志工團隊合作備忘錄，感謝近2萬名志工們熱情挺花博。

1500位志工齊聚豐原體育場，以創意裝扮展現花現GNP精神，並參與踩街遊行，虎媽則率台中市志願服務吉祥物「樂樂」、經發局「福蘆弟」、消防局「消防寶寶」、文化局「葫蘆墩猴子」、建設局「威風小隊長」及運動局「全運猴」等，現身路旁為志工團隊加油打氣。

市長林佳龍也到場頒發「2018台中世界花卉博覽會志工團隊合作備忘錄」，除感謝志工們的支持，也期勉未來以熱忱的心與滿溢的熱情，於花博展期提供最優質的服務，讓世界看見台中的「美」與「人情味」。

林佳龍表示，台中志工人數已達10萬人，在全市各角落，都能看見志工服務身影。他說，花博志工招募近1萬9千名，離2萬名目標相當接近，並已陸續接受訓練，期待志工團隊成為花博最佳推手，迎接國際盛事。

(中時 )

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