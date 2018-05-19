牧德盃企業羽球賽開打 參賽隊伍總市值上看13兆！

2018年05月19日 15:41 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

邁入第三屆的「牧德盃企業羽球排名賽」，今在台北市立體育館7樓舉行，本屆共有53隊報名參賽，不但超越上屆的48隊，各隊所屬公司的總市值加總，更上看13兆台幣，更強占台股總市值的40%，可見得企業投入羽球等運動，已是台灣企業的主流觀念。

由上櫃光學檢測場牧德科技舉辦的牧德盃企業羽球排名賽，今年再度吸引各領域企業共襄盛舉，不但有同屬電子業的台積電、鴻海、華碩、GARMIN等，航空業兩大巨頭華航與長榮、銀行業中央銀行、土銀與合庫等老牌勁旅也來以球會友，讓牧德盃已成為國內極具代表性、以企業為單位的精采賽事。

牧德科技董事長汪光夏親自下場比賽。（牧德提供）

「台灣現在有缺工的問題，但每年又有2000名體優生畢業，我認為這是最棒的人力來源！」牧德科技董事長汪光夏強調，運動員吃苦耐勞，工作態度又好，真的是值得推薦的人才，他說：「牧德科技包括發言人在內，都是體優生，我呼籲企業界的各位好朋友都來任用體育人才。」

牧德科技拋磚引玉，希望鼓勵更多企業任用體育人才，但老牌行庫土銀、合庫則是任用體育人才的先驅，他們原是服膺政府政策，照顧運動員的出路，但許多退役運動員都在行庫內擔任長官職務，土銀董事長凌忠嫄就說，運動員體能好、態度好，學習力又強，目前行內許多重要職務都是運動員擔任，工作表現良好。

牧德科技鼓吹各企業任用體育人才，也獲得體育署肯定，目前體育署打造「運動好人才、企業動起來」政策，最高補助任用體育人才的企業達90萬元，體育署副署長林哲宏強調，感謝企業認同並支持運動員，運動員有很多好的特質，希望他們退役後能進到企業，不但成為員工，還能扮演運動推廣大使，讓台灣更健康。

(中時電子報)