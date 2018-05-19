性侵女童剛判14年 「邱小妹」狠父又乾洗醉客

2018年05月19日 16:08 中時 陳鴻偉

警方追回陳被偷的皮夾和手錶。（陳鴻偉翻攝）

邱在拾荒時發現路倒的陳男。（陳鴻偉翻攝）

邱小妹人球案當年引發渲然大波。（本報資料照片）

2005年暴打5歲女兒致死，引發「邱小妹人球案」的狠父邱光仁，3月才因性侵11歲女童再被判刑14年，等待上訴期間邱嫌以拾荒為業，本月12日他在東區發現喝醉路倒的陳姓男子，竟又上前扒竊他皮夾內的現金10餘萬元，前天再遭大安警分局逮捕。

51歲的邱光仁因女童想睡覺，抓狂毆打對方導致昏迷，送往仁愛醫院時又遭醫師拒收、強迫轉診，最後腦死引發震驚社會的「人球案」，邱因此事被判傷害致死12年入獄。

2003年邱獲假釋，但隔年卻又染指朋友11歲有智能障礙的女兒，趁家長不注意帶至房間性侵，前後2次得逞，後來又發生酒駕被逮，今年3月再因強制性交被判14年。

警方指出，邱嫌打算上訴，這段期間都在東區一帶拾荒，本月12日凌晨3時45分，邱路過復興南路、瑞安街時，發現在附近夜店喝倒，不勝酒力路倒的陳男，心生歹念上前假意關心，卻伺機摸走他身上的皮夾，將裡面10餘萬的台幣、歐元全部偷走。

毫無知覺的陳男持續昏睡，又被另名50歲的慣竊周杰經過發現，周發現皮夾空無一物，索性將陳的手錶和皮夾取走，總計損失約32萬餘元。

大安警方經循線追查，17日在信義區逮捕持續遊蕩的邱，另在萬華逮捕周，邱警訊時，辯稱錢因為要打官司，還有吃飯繳房租，已經全部花光，訊後被依竊盜罪移送法辦。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )