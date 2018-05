直播》英國王室盛事 哈利梅根婚禮將於7點登場

2018年05月19日 16:27 中時電子報 李靖棠

英國王室今日迎來大事,王位第六繼承人哈利王子(Prince Harry)將於今晚迎娶女友梅根馬克爾(Meghan Markle),讓一大早溫莎城堡(Windsor Castle)湧入大批民眾和遊客,都在等待晚間6點、王室成員與新郎新娘步入城堡的時刻。外界都翹首期待,這場混合英國王室傳統和美式時尚風格的婚禮,尤其是新娘梅根的禮服。

英女王伊莉莎白二世(Queen Elizabeth II)已於稍早宣布,冊封她的孫子、哈利王子為薩塞克斯公爵(Duke of Sussex)、敦巴頓伯爵(Earl of Dumbarton)和基爾基爾男爵(Baron Kilkeel),梅根未來也將被稱為薩塞克斯公爵夫人(Duchess of Sussex)。

聖喬治禮拜堂的內部裝飾。(圖/路透社)

女王禁衛樂隊整齊劃一的進場。(圖/路透社)

觀禮民眾手持英國與美國國旗,慶祝哈利梅根的婚禮。(圖/美聯社)

英國王室的禁衛儀隊駐守溫莎城堡前。(圖/路透社)

美國知名主持人歐普拉,也是婚禮座上賓之一。(圖/美聯社)

哈利梅根婚禮時間表:(時間均已替換為台北時間)

16:30- 18:00 1,200名賓客將陸續抵達溫莎城堡

18:20- 19:00 王室成員和新郎新娘,將前往聖喬治禮拜堂(St George's Chapel)

19:00- 20:00 婚禮開始、哈利梅根將從西側步出禮堂

20:05- 20:30 新婚的哈利與梅根,搭上馬車繞行溫莎市街

稍早抵達溫莎城堡外的哈利(圖右)與威廉王子(圖左)。(圖/美聯社)

大批警察與特警駐守溫莎城堡周圍。(圖/路透社)

王室成員中,女王伊莉莎白二世、菲利普親王(Prince Philip)、查爾斯王儲和卡蜜拉(HRH Camilla)都會出席;哥哥威廉王子將擔任伴郎,剛剛產下第三子女的凱特(Kate Middleton),也將帶著小網紅喬治(Prince George)與夏綠蒂(Princess Charlotte)出席婚禮,並擔任梅根的花童。

(中時電子報)