直播》英國王室盛事 哈利梅根婚禮將於7點登場

英國溫莎鎮熱烈期待哈利王子與梅根的婚禮。（圖/路透社）

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中時電子報

英國王室今日迎來大事，王位第六繼承人哈利王子（Prince Harry）將於今晚迎娶女友梅根馬克爾（Meghan Markle），讓一大早溫莎城堡（Windsor Castle）湧入大批民眾和遊客，都在等待晚間6點、王室成員與新郎新娘步入城堡的時刻。外界都翹首期待，這場混合英國王室傳統和美式時尚風格的婚禮，尤其是新娘梅根的禮服。

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英女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）已於稍早宣布，冊封她的孫子、哈利王子為薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）、敦巴頓伯爵（Earl of Dumbarton）和基爾基爾男爵（Baron Kilkeel），梅根未來也將被稱為薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）。

聖喬治禮拜堂的內部裝飾。（圖/路透社）
女王禁衛樂隊整齊劃一的進場。（圖/路透社）

觀禮民眾手持英國與美國國旗，慶祝哈利梅根的婚禮。（圖/美聯社）
英國王室的禁衛儀隊駐守溫莎城堡前。（圖/路透社）
美國知名主持人歐普拉，也是婚禮座上賓之一。（圖/美聯社）

哈利梅根婚禮時間表：（時間均已替換為台北時間）

16:30- 18:00 1,200名賓客將陸續抵達溫莎城堡

18:20- 19:00 王室成員和新郎新娘，將前往聖喬治禮拜堂（St George's Chapel）

19:00- 20:00 婚禮開始、哈利梅根將從西側步出禮堂

20:05- 20:30 新婚的哈利與梅根，搭上馬車繞行溫莎市街

稍早抵達溫莎城堡外的哈利（圖右）與威廉王子（圖左）。（圖/美聯社）
大批警察與特警駐守溫莎城堡周圍。（圖/路透社）

王室成員中，女王伊莉莎白二世、菲利普親王（Prince Philip）、查爾斯王儲和卡蜜拉（HRH Camilla）都會出席；哥哥威廉王子將擔任伴郎，剛剛產下第三子女的凱特（Kate Middleton），也將帶著小網紅喬治（Prince George）與夏綠蒂（Princess Charlotte）出席婚禮，並擔任梅根的花童。

(中時電子報)

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