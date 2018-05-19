台南首創街頭藝人登記制上路 首場工作坊起跑

2018年05月19日 16:53 中時 曹婷婷

台南全國首創「街頭藝人登記制」，配合新制上路，首辦街頭藝人展演許可工作坊，邀表演藝術工作者傳授「吸睛心法」。台南市文化局強調，工作坊是街頭藝人審議制度變更為登記制的配套措施，不僅讓街頭新秀在演出前有專業訓練機會，也給予長期在街頭努力的藝術家有一個交流學習的空間。

台南市政府文化局今年首開先例，將街頭藝人從原有「考照制」改為「登記制」，讓街頭藝術擺脫官方審查箝制、回歸藝術欣賞的市場機制，但實際表演時也要符合各場地管理單位要求。文化局指出，未來每年街頭藝人登記申請後都將舉辦工作坊，同時也開放已擁有台南市街頭藝人證照者報名參加。

文化局長葉澤山指出，台南市街頭藝人考照制自2006年開辦以來，一直採取鼓勵性質，但根據許多縣市實際執行經驗，考照審核標準常為人詬病，如深受觀眾喜愛的表演者在官方主導審議中慘遭淘汰，引來街頭藝人認證方式及專業的爭議，且街頭藝人表演涵蓋範圍甚廣，難以兼顧每一種藝術和表演專業層面。

有鑑於此，今年改採登記制，惟為強化街頭藝術專業性，要求申請者須於完成報名申請後應全程參與2天共16小時工作坊，表演者需增強自身專業能力，若表演無法獲得觀眾肯定，自然得不到成就感與打賞，恐遭市場淘汰。

首場工作坊19日開跑，邀請國內外擁有豐富表演經驗的街頭表演者擔任講師，傳授面對觀眾的秘訣，並示範如何才能贏得觀眾目光。講師之一的「人型島嶼」團長陳志政，曾兩度擔任台北市街頭藝人評審委員，他說，街頭藝人證就像餐飲丙級證照或駕照，只是考核基本能力，但接下來要怎麼生存，就只能靠自己。

(中時 )