闖關成功！中信董事長辜仲諒當選棒協理事長

辜仲諒(前右)當選棒協理事長。(中央社)

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中時電子報

中華民國棒球協會今(19日)進行第12屆理事長、理、監事改選投票，唯一參選人、同額競選的中信慈善基金會董事長辜仲諒，共獲有效票1025票、超過最低門檻得票率20%，當選新一屆棒協理事長，他也是史上首位擁有職棒球團的理事長。

今年因應國民體育法修法，棒協去年通過組織章程修正草案，理事長得改由全體會員全面直選；按照規定，他得票數需至少達全體會員1641票的20%，也就是要超過329票，才能當選。最後開票結果，共有1138人投票，有效票1025票、無效票113票。

辜仲諒當選後，棒協預計本月31日召開理監事會議，屆時將選出常務理監事及副理事長，隨後向內政部核備後，7月1日完成新舊理事長交接。辜仲諒2014年收購兄弟象，現為中信兄弟老闆，如今成為理事長，也是棒協史上第一位擁有職棒隊的理事長。

辜仲諒當理事長，最備受期待的，是他如何帶領棒協，和中職做有效整合。身為職棒球員工會前理事長、效力富邦悍將的胡金龍認為，去年世界棒球經典賽時，棒協就給予不少幫助，比起過往進步很多，「未來還無法預測，期待能整合聯盟跟棒協，打造最好的國家隊陣容。」

胡金龍表示，這是個好的出發點，棒球在台灣備受關注，希望讓台灣的凝聚力更強，包括後勤的球員保險等，能做得更好，讓球員打得更無後顧之憂，替國家爭取好成績。富邦總教練葉君璋也說，辜仲諒當理事長，期待可以帶來新的東西、新的作為。

葉總說，辜仲諒身兼職棒球團老闆跟理事長身分，有不同的想法跟觀念，當選是個新氣象，看起來是能帶來正面的影響，「聯盟和棒協的關係，應該能變得更好，這對台灣是件好事。」

(中時電子報)

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