大鵬新城居民抗議 批中央地方黑箱作業聯手欺負人民

2018年05月19日 16:54 中時 陳世宗

台中市大鵬新城居民不滿市府將拓寬逢甲大學南側8米計畫道路為10米，19日發動前往現場抗議，抨擊內政部都委會、市府罔顧住戶權益黑箱作業；大鵬新城1286戶住戶將抗爭到底！台中市政府都發局指出，21日將辦理西屯區說明會，歡迎市民參加提供意見。

市議員楊正中說，大鵬新城緊鄰逢甲商圈，長期以來飽受人潮、噪音、環境衛生、交通安全之苦。105年7月9日市府未經都市計畫程序，逕自以「和成巷」名稱會勘文華路96巷，草率宣布該路將由8米拓寬為10米；經查西屯戶政所有街、巷、弄資料皆無「和成巷」道路。

鵬程里長陳文聿說，當地居民陳情要求依都市計畫變更程序規定，必須邀住戶陳述意見；但內政部都委會於106年3月召開變更審查會時，卻臨時通知「原訂審查會議取消，爾後再通知」。他在今年5月16日突接獲都發局公文，「5月21日假西屯區公所召開該路變更公聽會」。

大鵬新城居民方知都委會已通過該道路變更案，地方居民抨擊政府不應一手遮天，中央、地方上下交相賊進行黑箱作業，罔顧程序正義，更無視地方居民的呼救。民眾不滿說，文華路96巷現為人行道，8米拓寬為10米必開放車輛通行，影響1286戶居民人身安全。

都發局強調，該局考量該路是逢甲商圈串聯水湳智慧城最近的道路，地主逢甲大學也願意提供拓寬的2米土地，並獲內政部審議通過。市府依規定公告於5月8日起「再公開展覽」30日，期間舉辦8場次說明會；市府將於會中收集相關意見，如實送內政部都委會審議。

(中時 )