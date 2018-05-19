土城清化里自主型社區防災演練

2018年05月19日 16:57 中時 陳俊雄

居民實際演練以滅火器滅火。（陳俊雄翻攝））

土城區公所為積極推廣自主型防災社區概念，並於19日上午於清化里內辦理土城區清化里自主型防災社區防災演練暨成果發表會，以期提升社區災害防救能力，強化民眾防災意識。

演練由區清化里、新北市消防局第五大隊等單位共同參與，情境設定發生芮氏規模6.8之淺層地震後，里民如何自主應變，啟動里內災害應變小組，於震後巡視社區災況、疏散里民避難、緊急搶救昏迷民眾，並就地震發生可能引發邊坡崩塌與火災等情況，讓里民利用簡易工具初步排除路樹倒塌及實際操作滅火器。透過實兵演練，結合理論及實務，強化對災害的認知，提升社區災害防救能力。

清化里防災人員表示，第1次參加實兵演練覺得相當逼真，平常在很多地方都有看到滅火器擺放，以前也都是在看別人示範操作，實際操作後才對使用滅火器有更正確的觀念。

參與排除路樹倒塌的工作人員也說，排除路樹倒塌鋸樹根的作業，比預期的更加困難跟耗費時間，真正操作後才知道平日負責排除路樹倒塌工作人員的辛苦，以前會想怎麼處理路樹倒塌要花這麼久的時間，感覺應該要很快可以處理好，今天自己做完後才發現真的沒那麼簡單，經過這次演練，也更有同理心及感謝他們辛勞的付出。

土城區長楊志宏表示，土城清化里因位於山區，颱風地震時易發生山坡樹木傾倒情形，為提升清化里里民對災害防救之意識，由新北市政府組織防災社區輔導，結合臺大團隊，教導社區民眾災時應採取的緊急應變及避難行動等防災知識，透過從社區災害環境診斷及防救災對策研擬、建立該里防救災組織與體系及訓練防救災技能等一系列活動課程，並以專業方法整合社區內、外資源，建立社區防救災網絡，讓民眾進而凝聚「救災」從「防災」做起的共識。

(中時 )