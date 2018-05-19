土城清化里自主型社區防災演練

清化里民實際排除倒塌路樹，才知道工作人員的辛苦。（陳俊雄翻攝）

友善列印
中時
居民實際演練以滅火器滅火。（陳俊雄翻攝））

土城區公所為積極推廣自主型防災社區概念，並於19日上午於清化里內辦理土城區清化里自主型防災社區防災演練暨成果發表會，以期提升社區災害防救能力，強化民眾防災意識。

演練由區清化里、新北市消防局第五大隊等單位共同參與，情境設定發生芮氏規模6.8之淺層地震後，里民如何自主應變，啟動里內災害應變小組，於震後巡視社區災況、疏散里民避難、緊急搶救昏迷民眾，並就地震發生可能引發邊坡崩塌與火災等情況，讓里民利用簡易工具初步排除路樹倒塌及實際操作滅火器。透過實兵演練，結合理論及實務，強化對災害的認知，提升社區災害防救能力。

清化里防災人員表示，第1次參加實兵演練覺得相當逼真，平常在很多地方都有看到滅火器擺放，以前也都是在看別人示範操作，實際操作後才對使用滅火器有更正確的觀念。

參與排除路樹倒塌的工作人員也說，排除路樹倒塌鋸樹根的作業，比預期的更加困難跟耗費時間，真正操作後才知道平日負責排除路樹倒塌工作人員的辛苦，以前會想怎麼處理路樹倒塌要花這麼久的時間，感覺應該要很快可以處理好，今天自己做完後才發現真的沒那麼簡單，經過這次演練，也更有同理心及感謝他們辛勞的付出。

土城區長楊志宏表示，土城清化里因位於山區，颱風地震時易發生山坡樹木傾倒情形，為提升清化里里民對災害防救之意識，由新北市政府組織防災社區輔導，結合臺大團隊，教導社區民眾災時應採取的緊急應變及避難行動等防災知識，透過從社區災害環境診斷及防救災對策研擬、建立該里防救災組織與體系及訓練防救災技能等一系列活動課程，並以專業方法整合社區內、外資源，建立社區防救災網絡，讓民眾進而凝聚「救災」從「防災」做起的共識。

(中時 )

大鵬新城居民抗議 批中央地方黑… 高科大師生募發票送寶中天籟合唱…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。