暗夜運毒栽跟斗 警衝撞破窗逮販毒車手

警方攔查張嫌並在車上查獲一公斤安非他命。（林雅惠翻攝）

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高雄市湖內分局警方日前跟監一販毒集團，發現該集團雇用車手販毒，車手為避免員警追緝還購買百萬進口房車代步，員警在路上攔查運毒張姓嫌犯，張嫌還企圖衝撞警車，警方立即下車破窗，在其車內查獲1公斤安非他命毒品，另在同夥林嫌住處查獲1把改造手槍、子彈5顆。

橋頭地檢署於今年2月間接獲檢舉綽號阿冠販毒情資，經檢察官指揮警方深入追查，據報路竹、岡山區一帶有毒販經常深夜駕車販售毒品，蒐集情資後鎖定張嫌涉嫌重大。

警方表示，專案小組歷經3個月餘跟監、埋伏，於17日見時機成熟，報請橋頭地院核發搜索票前往逮人，發現涉毒車輛出現時以車輛前後包抄夾擊上前圍捕，張嫌拒捕衝撞警方，員警見事態緊急直接以警棍敲破車窗，終於順利揪出張姓犯嫌，將他壓制在地。

警方在其車內乘客座上查獲取出安非他命1大包（罕見1公斤裝）約1000公克、海洛因毒品1小包、販毒現金新台幣7萬多元。專案小組成員再循線前往同案共犯林嫌住處，當場起獲K他命毒品1小包（約1.28公克）、改造手槍1把、子彈5顆。

全案依違反毒品危害防制條例等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，另報請承辦檢察官聲押張嫌並獲法院准押在案。

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(中時 )

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