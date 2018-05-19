體驗1日樓管 幫助弱勢兒童逐夢

2018年05月19日 17:39 中時 甘嘉雯

為鼓勵經濟弱勢兒童勇於築夢，桃園遠百邀請台灣世界展望會復興中心孩童，到館內擔任1日樓面管理員。（甘嘉雯翻攝）

為鼓勵經濟弱勢兒童勇於築夢，桃園遠百19日邀請台灣世界展望會復興中心孩童至館內擔任1日樓面管理員，期能透過職涯體驗，幫助兒童探索興趣、建立信心。

台灣世界展望會服務的近5萬名國內兒少當中，約有35％處於面臨求學或就業抉擇的階段，對於弱勢家庭的孩子而言，往往因為家庭因素，對自己的未來沒有太多想法，或僅想趕快就業協助家庭改變經濟的狀況。

世展會指出，為幫助弱勢家庭的兒童面對未來自立能有進一步的預備與發展，透過生命品格教育、生涯發展預備、自立生活能力3大理念，培養他們在課業、生活及職涯選擇上的能力，協助兒童對就業與升學做好規畫，為未來自立於社會建立基礎。

遠百主任林軒淇表示，特別邀請樓面管理員同仁親自帶領孩子們進行職場體驗，實際參與工作，期能幫助孩童發展夢想，而為幫助兒童築夢，館內規畫許多民眾可參與響應的方式，如畢業祝福禮認領，捐款募集等。

林軒淇表示，希望藉由此公益活動，能匯聚民眾愛心，並透過公益團體與企業的互動的模式，加深人與人之間、人與社會之間的關懷與愛心。

台灣世界展望會西區辦事處主任廖健鈞表示，透過資助兒童計畫，匯聚各界資助人的愛心捐款，幫助國內外約23萬名貧童獲得基本生存和教育發展的機會。

(中時 )