好養眼！肌肉猛男一字排開 大亨許安進年過60不顯老

2018年05月19日 17:35 中時 廖素慧

全國健美協賽新任理事長許安進侃侃而談健美運動。（廖素慧攝）

全國三百餘位健美男女選手聚集嘉義市比賽 。（廖素慧攝）

亞洲盃健美賽得獎國手李佾明（中）、吳金龍（左）、田忍男（右）展現健美身段。（廖素慧攝）

嘉義市19日舉辦市長盃全國健美錦標賽，今年3月鬧出全國健美協會改選風波的新任理事長許安進出席，備受矚目，他表示，他自己練健美3、4年，60歲不顯老，對於改選時發生的爭議風波，虛心接納各界意見，他將致力於推動健美活動國際化。

今年3月全國健美協會理監事改選傳出黑箱作業的風波，最後由影視、跆拳道界的聞人許安進出線，成為新任理事長，今天特別出席嘉義市舉辦的賽事，挺地方體育活動。

許安進表示，對改選時各界的意見，虛心接納，期盼未來共同努力推動健美運動，今年賽事特地邀請尼泊爾、馬來西亞的裁判出席，希望賽事更有公信力，並與國際接軌。

許安進說，他喜歡運動，跆拳道、馬術都行，練健美也有3、4年了，健美強調肌肉訓練，有減緩腰酸背痛、肌肉無力的效果，防老、不顯老，像他自己60歲了，常被稱讚看不出年紀。

嘉義市體育會健美委員會舉辦此次健美比賽，總共有305名選手參加，歷年來最多，有青少年、男子女子形體、女子比基尼、男子健美、壯年健美等組。

賽會中有今年亞洲盃季軍吳金龍、曾連續3年 摘亞洲盃金牌的女將李佾明、去年亞洲盃古典組銀牌得主田忍男等明星國手，賽況精采。

(中時 )