女學員台上喊「卡」 錄影中斷吳宗憲一臉錯愕

2018年05月19日 17:22 中時 蕭雅玲

吳宗憲與安心亞錄影現場遭女學員喊卡！（圖片提供：TVBS）

吳宗憲與安心亞主持TVBS《我要當女一》選秀節目，日前錄影首次進入淘汰賽，由上週分組賽的高分學員先行挑選組隊。製作單位邀請舞台劇教母王月擔任戲劇總指導， 並由金鐘一王一后，莊凱勛、柯佳嬿擔任客座導師。 重量級評審坐鎮，沒想到學員居然台上喊「卡」，造成主持人、 評審現場一陣尷尬，導致錄影中斷。

正式演出時，學員李鎮姬與王思妮兩人打頭陣， 但兩人從排演時就不斷笑場，連王月都板起臉孔問：「 這樣還要演嗎？」沒想到兩人演技大爆發， 不但沒笑場，反而演出一場壓頭進水， 弄得兩人花容失色的吵架戲碼。連安心亞都不禁驚嘆兩人是「 來真的」。

分組落單的三位學員琳琳、牟牟、NaNa則被湊成一組， 但三人上週排名已是吊車尾，沒想到私下依然互別苗頭， 光是排演時就狀況百出，團體表現「 與其他學員的表演有相當大的落差」。而到了正式演出， 牟牟因為劇本不熟，居然自行喊「卡」。導致節目錄影中斷， 現場一片尷尬，評審們面面相覷、震驚不已。 連平時笑臉迎人的安心亞都變臉表示：「這是比賽，不能自己喊卡」 。即使王月急奔現場替學員求情，但評審們基於對「女一」 的嚴格要求，三位學員也因此面臨淘汰危機。

(中時 )