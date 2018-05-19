重返先發 林煜清最快下周日對決中信

林煜清轉往先發，最快下周日先發對中信。(富邦球團提供)

友善列印
中時電子報

富邦悍將近期投手大搬風，原本設定在先發的陳鴻文轉往牛棚，林煜清則從牛棚拉上先發，林煜清自2015年後，幾乎投後援居多，此次轉換角色，他今(19日)賽前表示，只要球隊有需要，就盡力配合，「能幫球隊最重要，去年也有擔任先發的經驗，這次重返先發，不會想太多。」

林煜清剛進職棒時，都是先發投手，2015年右肩爆發傷勢後，大部分時間擔任後援，今年自中信兄弟轉到富邦，也是被定位為短局數中繼；截至今天賽前，他近3年出賽71場，只有3場先發。由於陳鴻文不穩，林煜清獲得機會重返先發，他也為此下到二軍，從體能和重量訓練著手調整。

再度扛先發，林煜清不擔心，「就一個一個打者抓，想辦法做好自己的工作，把打者解決就好。」林煜清認為，今年整體狀況還不錯，給自己的目標是要提升均速，目前為止，他均速137公里左右，已經和剛進職棒時差不多。

林煜清已經投過1次牛棚，大概投約50球，明天下去二軍調整，球數會拉高到60球左右。林煜清何時加入輪值？富邦總教練葉君璋表示，最快可能是下周日對中信兄弟，得看明天他投的狀況如何，再做決定。

此外，富邦在投手調度部分，近期也可能做出一些改變。葉總透露，羅華韋在二軍投得不錯，有機會能拉上來，近2場擔任中繼、表現不俗的黃亦志，也仍有機會拉上先發，「黃亦志昨天整體內容看起來不錯，投了4局多，也幾乎跟先發一樣了。」

(中時電子報)

闖關成功！中信董事長辜仲諒當選…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。