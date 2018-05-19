再現英烈歲月：B-17孟菲斯美女重新展示

2018年05月19日 17:37 中時電子報 江飛宇

二戰期間，參與過25場戰役的傳奇轟炸機 「曼菲斯美女號」(Memphis-Belle)絕對是B-17當中最出名的一架。經過13年的修復後，終於在週四重新登場，數百名遊客展示的第一天就前往俄亥俄州美國空軍博物館來看「她」。

芝加哥論壇報(chicago tribune)報導，首批來參觀曼菲斯美女號的人潮中，許多是當年機上執勤人員的後代，現年72歲的小羅伯特．摩根(Robert K. Morgan Jr)父親老羅伯特是機上的駕駛，一同參與了25場危險的轟炸任務，然而老先生在2004年辭世了。小羅伯特深情的說：「曼菲斯美女看起來相當好，我希望爸爸也能看到，這對我的家人都很重要。」

曼菲斯美女號之所以出名，可說是天時地利人和都具備的結果。1942年，二戰進入白熱化階段，美國派出大量轟炸機空襲德國，然而德國即使在東線持續苦戰，本土的防衛實力依然可怕，許多轟炸機都被擊落了，但是孟菲斯美女號卻是當中相當幸運的一架，不但沒有被擊落，10名機組員也無一陣亡。

1942年的曼菲斯美女號。(圖/美國國家檔案館)

到了1943年，經歷了25次日光轟炸任務，並且安全返回美國的B-17，她幸運的表現很快吸引美國媒體的注意，成為戰爭期間中的希望之燈，美國好萊塢導演威廉．威勒(William Wyler)也為曼菲斯美女號拍了一次紀錄片，而機組員也放了一次長假，他們在美國32座大城市遊歷，主要作用是募資，吸引公眾購買戰爭債券。之後機組人員有些繼續參戰，比如前頭說到的老羅伯特就轉往太平洋戰場，他成為B-29轟炸機無畏小花狗號(Dauntless Dotty)的飛行員，又執行了26次轟炸日本的任務。總之，老羅伯特的生平比曼菲斯美女更精彩。

回頭再說美女號，在25次戰鬥任務中，曼菲斯美女號的機槍手至少落8架敵機，可能擊傷另外5架。轟炸成績更顯赫，她在法國、德國和比利時上空投下超過60噸炸彈，打擊補給站、鐵路轉運站、飛機工廠和各類軍事基地。

重新修復後的曼菲斯美女。(圖/美國空軍)

戰後，曼菲斯美女送到田納西州的曼菲斯市展出，當時對老軍機的展示概念不好，採取露天展示，在多年的冰霜雨雪的侵蝕下，變得衰老不已，因此在14年前，維護團隊開始重修曼菲斯美女。小羅伯特說，在他父親臨終前，曾經答應過「會竭盡所能讓飛機保持活力」，現在終於看到成果了。

除了惠勒的紀錄片，1990年好萊塢又重拍了曼菲斯美女的電影「英烈的歲月」(Memphis Belle)。

(中時電子報)