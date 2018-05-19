國中會考國文科難易適中 文言文考題僅3成

2018年05月19日 18:12 旺報 李侑珊

107年國中教育會考國文科考題呈難易適中，選文包含古今中外，不過文言文選文僅2篇，兩篇文長僅共約500字，其他入題雜文則多為長文，其中包含知名作家梁實秋的散文〈旁若無人〉，討論到我國以農立國，所以民眾習慣大聲談話，此類寫作方式是否合適，另外，英國知名作家維吉尼亞.吳爾芙的詩作也入題，討論性別意識。

台北市介壽國中國文老師陳靜儀表示，今年國文科單題考題共48題，其中單題33題，比去年少1題，而在文言文選題方面，共占總考題的3成，但考題量只有兩文，其中包含〈太平廣記。青州客〉約350字及《陶淵明集序》約170字。

在兩篇文言文選題之外，今年度國文科考題也出現靈活的語文知識考題，其中像是在第第39題，將秦二式的封禪石刻入題，詢問考生封禪石刻所用碑影為何種書體，考題呈現隸書、甲骨文、小篆與行書4種字體的圖片，以圖示題的方式，供考生答題。

對此，新北市江翠國中國文老師陳恬伶表示，像是秦朝封禪石刻的考題，讓解題老師感到印象深刻；而這題考題屬於語文知識，市面上流通的國中國文教科書都會列舉，並非冷僻的知識點，考題雖不難，但考生仍掌握相關歷史背景、語文知識，即具備綜合運用的能力，才能解決這類型的題目。

此外，在語文知識外，今年國中會考國文考題側重於生活經驗，具有生活化的特色，像是被譽為20世紀現代主義與女性主義先鋒的英國女作家維吉尼亞.吳爾芙詩作便入題，討論性別議題，另外，摘自美國醫師瑪西亞.安卓著作《藥廠黑幕：製藥公司如何掏空你的錢包和健康？》的短文，則將醫療與藥廠知識、爭議列為450字的說明文，國中會考國文科解題團老師認為，側重於訓練考生觀察生活事件。

另外，摘自梁實秋的散文〈旁若無人〉僅一句內文，作者提到：「我們以農立國，所以習慣大聲談話」，對此，國中會考國文科解題團老師則分析，此題文長約680字，考驗學生宗和分析的能力，並且將以農立國與大聲談話連結，詢問考生何謂文明人的象徵，測驗考生對於所處生活場域的分析能力，以及寫作手法的恰當性。

(旺報 )