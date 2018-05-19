興華中學畢生辦桌謝親師 失敗品父親也大讚好吃

嘉義市興華中學畢業生表演上菜秀，家長欣見孩子展現成果。（廖素慧攝）

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興華中學畢業生廖哲豪（右）下廚，端上義式麵請父親品嘗，父子感情好。（廖素慧攝）
興華中學畢業生張凱翔（中）為媽媽及阿嬤奉茶上菜。（廖素慧攝）

嘉義市興華中學餐飲管理科及觀光事業科畢業生19日聯手辦桌，下廚做50道中西料理、調製水果酒，表演上菜秀，宴請200餘位家長及老師，向親師道謝，爸媽、阿公阿嬤看到孩子轉大人、品嘗他們的手藝，歡喜、感動。

經營汽車零件生意的廖泰期從兒子廖哲豪手中接過義大利麵，他笑得合不攏嘴，這是兒子做的麵，他說，兒子從小就跟著阿嬤下廚當小助手，喜歡做菜，他支持兒子選讀餐管科，讓兒子隨興趣發展。

廖哲豪說，爸媽即使吃到他做的「失敗品」，也都說「好吃」，他感受到大家鼓勵的用心，今年希望能錄取理想的科大回報父母。

資處科張凱翔說，3年來拿到6張電腦軟體應用、網路設計、會計資料處理等證照，其中有1張是乙級證照，去年榮獲全國技藝競賽金手獎，今年如願繁星錄取台灣科大，很高興阿嬤和媽媽來看成果展。

興華中學19日舉辦職業類科成果展暨餐管科、觀光科畢業生親師宴活動，校長郭義騰說，資處科展示虛擬實境體驗、個性馬克杯、印章設計，此外，因應就業市場及科大多元化，新設立電競課程，提供電競器材試玩，應用外語科也增加衛生護理課程。

餐管科學生下廚製作料理，觀光科學生上菜秀、調酒表演，餘興節目演出流行歌曲及熱舞，全場洋溢青春活力。

(中時 )

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