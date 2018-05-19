素人畫家賴世榮19日起台東市寶町藝文中心展出「深情大地」

2018年05月19日 19:13 中時 莊哲權

賴世榮在 台東市寶町藝文中心展出「深情大地」（莊哲權攝）

台東市寶町藝文中心19日起展出畫家賴世榮水彩作品，展覽總題是「深情大地」。這是賴世榮繼前年在生活美學館展覽之後，又推出一次作品數量頗豐的個人展覽，共計有148幅水彩作品在藝文中心3個館分別展出。

賴世榮新竹縣人，高中時追隨恩師蕭如松老師習畫，赴笈北上念文化學院美術系肄業，國立藝專美工藝科畢業。退伍後長期從事新聞編採工作，生活閱歷豐富。退休後從事旅遊工作，深刻體悟全台尤其是東部山水之勝妙，以旅人行腳方式，繪下各地瑰麗壯闊山川人文美景，現專事水彩油畫創作。

賴世榮強調，我們喝台灣水長大，台灣是母親，是阿嬤，是所有台灣人的臍帶，這是他創作泉源，他有幸成長於新竹客庄，浪漫台三線是魂縈夢牽之所，更有幸在台東生活超過四分之一世紀，遠超過在故鄉新竹的歲月。

日久他鄉變故鄉，賴世榮用生命畫出這片深情大地，所以這次畫展總主題為「深情大地-賴世榮水彩個展」，歡迎大家前往參觀。

這次展出，3個館主題不一，分別是一館「浪漫台三線」計有46幅，二館「畫我寶桑」計有56幅，第三館是「回瀾花蓮」作品46幅，展期從5/19到6/30，歡迎台東市民前往參觀。

(中時 )