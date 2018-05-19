國中會考寫作以「我們這個世代」為題　正反分析有利得分

2018年05月19日 19:12 旺報 李侑珊

107國中教育會考寫作測驗以「我們這個世代」為題，請考生以「直播世代」、「動漫世代」、「果凍世代」，甚至是對未來感到困惑的世代作為出發點來撰文，解題老師認為，題目中提到當今10至20歲間的青年族群，雖可透過網路公開討論許多議題，即便享有雲端上的言論自由，卻也面臨諸多人際問題，考生若能從優劣勢及正反面下筆分析，有利於得分。

今年國中會考寫作測驗在題目說明部分，列舉多項提示，其中包含：「我們這個直播世代」、「我們這個動漫世代」、「我們這個自由世代，可以公開討論許多議題，卻也少有共識」、「我們這個果凍世代，色彩鮮艷、口味多元、滑嫩有彈性，討人喜歡」、「我們這個青春世代」、「我們這個對未來感到困惑的世代」

；同時也在題目呈現時間軸，提醒考生，即「我們這個世代」位於10至20歲間，並請考生以「我們這個世代」為題，寫下身處其中的真實觀察。

桃園市慈文國中國文老師吳韻宇分析，現在的國中生身處雲端世界，回答題目中所列舉的問題，並不困難，若能依照個人經驗來書寫，寫下個人生活經驗，應可拿到4級分，但是如果想要獲得更高分，即5或6級分，則需要能夠深度論述。

吳韻宇進一步指出，雲端上雖有公開言論自由，卻還是有會衍伸的人際問題，而時下的國中生之所以被視為「果凍世代」，即在於色彩鮮艷，卻呈現不牢固、不扎實的問題，並且青年一代的人際問題，遠比我們想像中複雜的多，其生活充滿選擇性與困惑性，「我身為國中老師看我的學生，困惑的學生比比皆是」，因此考生若能撰寫正反兩面分析，並提出「我們這個世代」的優劣勢，更有利於得分。

嘉義縣東石國中國文老師李育靜則說，考生想要在今年的寫作測驗獲得好分數，其實並不困難，就學生來說，這就是生活化的題目，孩子可以從朋友圈來觀察，寫下生活周遭發生的事物，「整體來說，這個題目非常符合學生的生活經驗。」

(旺報 )