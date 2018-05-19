金門迎城隍蜈蚣座好熱 「皇上」吃冰棒消暑

「2018金門迎城隍-蜈蚣座親子嘉年華」今日下午登場，妝扮成「皇上」的小朋友吃冰棒消暑。（李金生攝）

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「蜈蚣座」是金門地區傳統藝陣之一，陣頭出巡有滌蕩邪穢、除惡辟邪的意義。（李金生攝）
金門今天午後氣溫逾30度，「蜈蚣座」上的小朋友吃冰棒消暑，清涼畫面看來十分有趣。（李金生攝）
金城鎮公所規畫蜈蚣座親子嘉年華活動，為即將來到的農曆四月十二日迎城隍加溫。（李金生攝）

「2018金門迎城隍-蜈蚣座親子嘉年華」今（19）日下午登場，全長66節蜈蚣座搭載132位彩妝小朋友，蜿蜒穿梭金城鬧區大小街道，為全台10大觀光小城之一的後浦四境，帶來繽紛熱鬧氣氛。

「蜈蚣座」是金門地區傳統藝陣之一，陣頭出巡有滌蕩邪穢、除惡辟邪的意義，建國百年時，金門縣曾以「世界最長純人力肩扛蜈蚣座陣頭」創下金氏世界紀錄。今年是浯島城隍遷治338年慶典，金城鎮公所規畫蜈蚣座親子嘉年華活動，為即將來到的農曆四月十二日迎城隍加溫。

這項吸引兩岸遊客駐足觀賞的蜈蚣座踩街活動，下午4時許自城中體育館前廣場出發，132名體重均在25公斤以下，濃妝艷抹打扮的小朋友，乘坐由198位成人扛抬的66節蜈蚣座，繞行城區四境大小街道。

在跑旱船與蛤仔精等陣頭的逗熱鬧下，蜈蚣座沿路經過的地方，人潮蜂擁圍繞，讓平日寂靜的城廂老街，到處洋溢歡樂氣氛。

金門今天午後氣溫逾30度，炎陽加上熱情的人群，讓蜈蚣座上的小朋友個個滿頭大汗，主辦單位還特地準備冰棒，讓小朋友和扛抬人員解渴消暑，看來清涼許多的畫面十分有趣。

(中時 )

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